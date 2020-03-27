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الرئيسية | خارج الحدود | إصابات كورونا تلامس عتبة 33 ألف حالة بفرنسا

إصابات كورونا تلامس عتبة 33 ألف حالة بفرنسا

إصابات كورونا تلامس عتبة 33 ألف حالة بفرنسا
هسبريس - متابعة
الجمعة 27 مارس 2020 - 19:28

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى نحو 33 ألف حالة بفرنسا.

واقترب إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا من 2000 شخص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - reda الجمعة 27 مارس 2020 - 19:44
Les deux semaines à venir sont cruciales. La température va baisser, ce qui favorise très considérablement la propagation du virus à une vitesse très très élevée, comme ce qui est arrivé en Italie et en France. Si on résiste et on reste chez soi à la maison les deux semaines qui viennent, après vers la fin d’avril les températures augmenteront et le virus perd sa puissance de propagation et de contagion inchaa ALLAH. Il faut que tout le peuple marocain soit conscient de cette réalité. Restez chez vous les deux prochaines semaines, c’est très critique et très déterminant inchaa ALLAH
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2
2 - متطوع الجمعة 27 مارس 2020 - 20:08
نرجو من المسؤولين عن الصحة قليلا من التواضع واللجوء والإستعانة بالتداوي بالأعشاب .
ربما هناك أمل كبير
فالأعشاب هي الأدوية المستعملة منذ أن خلق الإنسان إلى يومنا هذا
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3 - الهروب من فرنسا الجمعة 27 مارس 2020 - 20:18
وا بغينا ترجعوا لبلادنا المغرب أنا مغربي أمازيغي ما باقيش باغي فرنسا
حلوا لينا البيبان نرجعوا لارضنا
عندي الفلوس نعيش إمبراطور في المغرب و نعيش معايا المئات ديال خوتي
يا قوم فرنسا أمامكم و المغرب ورائكم و كورونا بينكم ، فأين المفر ؟
O sikor la Fronsse janimarre
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4 - محمود الجمعة 27 مارس 2020 - 20:18
أنا لم يبق لي ما أقوله سوى أن أتضرع الى الله عز وجل أن يرفع عنا مكته و غضبه و لا يؤاخينا إن أخطأنا ،اللهم ارحم موتاهم و احفظ وطننا من كل بأس آمين .
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