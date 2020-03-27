حصيلة قياسية بأمريكا .. 354 وفاة خلال يوم

هسبريس - متابعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية حصيلة قياسية بـ354 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة.

كما تم تسجيل زهاء 18 ألف إصابة بفيروس كورونا بأمريكا خلال 24 ساعة فقط.