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كُتّاب وآراء
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حصيلة قياسية بأمريكا .. 354 وفاة خلال يوم
الجمعة 27 مارس 2020 - 20:16
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية حصيلة قياسية بـ354 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة.
كما تم تسجيل زهاء 18 ألف إصابة بفيروس كورونا بأمريكا خلال 24 ساعة فقط.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - الريفي الجمعة 27 مارس 2020 - 20:24
هذا الى ما اوصلهم رءيسهم الذي يهتم بالاقتصاد اكثر من انقاذ ارواح المواطنين
2 - لينة الجمعة 27 مارس 2020 - 20:25
لسنا بمنأى عن هذه الأعداد إن لم نلتزم بالحجر الصحي. ولم تسارع الدولة إلى سد حاجيات المعوزين.امرنا إلى الله العلي القدير .
3 - الزمامرة الجمعة 27 مارس 2020 - 20:27
طبعا غادي يكونو عندهم الموتا كثر راه الولايات المتحدة الأمريكية بحال لي نقولو الولايات المتحدة الأفريقية زد على ذالك عندهم ناس كبار بززززاف... هاد شي واقع فأوروبا.... اللهم ارفع عنا البلاء وتب علينا لاننا ما عبدناك حق عبادتك فسامحنا واغفر لنا
4 - وثائقي الجمعة 27 مارس 2020 - 20:27
مزال العاطي ايعطي الله اكبر الله اكبر الله اكبر مريكان مشات فيها
5 - فاعل خير الجمعة 27 مارس 2020 - 20:28
سيفوق عدد الإصابات 300.000 حالة بإذن الله, والوفيات 50.000 ، قطاع الصحة مخرب، عندهم فقط السلاح النووي الذي يرهبون به العالم ويلعبون شرطي العالم، لكن كورونا ستعري وتشوه سمعة امريكا في عالم.
6 - motour الجمعة 27 مارس 2020 - 20:30
ابمغاربة خودو العبرة واش هديك لورقة ديال لخروج كتعطى لواحد فدار يلا قلبتي تلقاها عند كل فرد العشوائية وهاد المرض والعقلية ....الله يلطف بنا
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