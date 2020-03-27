أمريكا تتخطى مائة ألف إصابة بفيروس "كورونا"

هسبريس - متابعة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 100 ألف و1675 حالة، لتتصدر دول العالم في عدد الإصابات بـ"كوفيد 19".

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 1581 حالة وفاة بسبب الفيروس ذاته.

وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات بتسجيل 86498 حالة ثم الصين التي سجلت 81897 حالة.