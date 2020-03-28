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الرئيسية | خارج الحدود | والدة أصغر ضحية لفيروس "كورونا" في فرنسا: "الموت لا يستأذن"

والدة أصغر ضحية لفيروس "كورونا" في فرنسا: "الموت لا يستأذن"

والدة أصغر ضحية لفيروس "كورونا" في فرنسا: "الموت لا يستأذن"
كلير وايان من باريس
السبت 28 مارس 2020 - 00:40

"لن نحصل على الجواب أبدأ"، تردد والدة جولي، أصغر فرنسية توفيت بفيروس "كورونا" المستجد، غير مصدقة أن ابنة السادسة عشرة توفيت جراء وباء يعرف أنه خطير، خصوصا على المسنين أو من يعانون من مشكلات صحية.

وتصف سابين ما حدث لطفلتها بأنه "لا يطاق"، وتتحدث بكلمات تخرج سريعة من فهمها لتصف صدمتها لخسارة ابنتها، وما معنى الحياة بالنسبة إليها وضرورة "الاستمرار".

وقالت في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من منزلها في إحدى ضواحي باريس الخميس: "كانت تعاني من سعال فقط"، سعال خفيف بدأ قبل أسبوع، وحاولت معالجته بدواء وأعشاب وباستنشاق البخار.

والسبت بدأت جولي تشعر بضيق التنفس. وأوضحت الأم: "لم يبد الأمر خطيرا، لكنها عانت صعوبة في التنفس". بعدها أصيبت بنوبات سعال دفعت الأم للتوجه، الاثنين، مع ابنتها التي لا تعاني من مشكلات صحية محددة، إلى زيارة الطبيب.

هناك لاحظ الطبيب العام قصورا "مقبولا" في التنفس، وقرر استدعاء جهاز الإسعاف، لكن في نهاية المطاف جاء رجال المطافئ.

أشارت سابين إلى أنهم وصلوا ببزاتهم الوقائية وأقنعتهم وقفازاتهم، واقتادوا الفتاة التي ارتدت قناعا ورقيا تحت قناع الأكسيجين، إلى أقرب مستشفى في لونجومو في منطقة الإيسونّ.

وعادت سابين إلى منزلها. عندما اتصلت بالمستشفى بعد ذلك أخبروها أنهم أجروا لها صورة بينت أن لديها ظلالا في الرئتين، "لكن لا شيء خطيرا"، وأنهم أخذوا عينة لفحص "كوفيد-19".

لكن ليلا، نقلت جولي وهي تعاني من قصور في التنفس إلى مستشفى نيكر للأطفال في باريس، وأجري لها تحليلان آخران يتعلقان بفيروس كورونا المستجد.

"نادر جدا"

أدخلت جولي إلى غرفة الإنعاش الثلاثاء. وضعت في غرفة صغيرة جدرانها زرقاء، وبها ألعاب. وقالت سابين: "في السادسة عشرة من العمر ما زالت في قسم الأطفال.. إنها فتية".

وعندما توجهت إلى زيارة ابنتها بعد الظهر، بدت الفتاة قلقة. كانت تتكلم لكن الكلام سرعان ما يتعبها. وقالت لأمها: "أشعر بألم في قلبي".

لكن نتائج آخر فحصين لـ"كورونا" حملا أنباء سارة، إذ إنهما كشفا أنها غير مصابة بالفيروس. وقالت الأم: "فتح باب الغرفة ولم تعد الممرضات يرتدين زي الوقاية الخاص ورفع الطبيب إبهامه ليشير لي إلى أن الأمور جيدة". وبدا أن جولي تجنبت الأسوأ.

وعادت سابين إلى منزلها ووعدت بالعودة في اليوم التالي.

في وقت متأخر من المساء، تلقت اتصالا يبلغها بأن نتيجة الفحص الأول الذي جرى في مستشفى لونجومو وصلت وأكدت إصابة جولي بـ"كوفيد-19"، بينما كان وضع الفتاة يتردى واحتاجت وصلها بجهاز التنفس الاصطناعي.

وتساءلت سابين: "لم نصدق. تصورنا أنهم أخطؤوا. ولماذا وصلت هذه النتائج متأخرة إلى هذا الحد؟".

وصرحت مانون، الأخت الكبرى لجولي: "منذ البداية قالوا لنا إن الفيروس لا يصيب الشباب وصدقنا مثل الجميع".

وحوالي الساعة 00,30، تلقت العائلة اتصالا وطلب منها التوجه بسرعة إلى المستشفى. وتقول سابين: "شعرت بالهلع. الكلام يجعلك تفهم".

وقال المدير العام للصحة البروفسور جيروم سالومون، الذي أعلن وفاة الفتاة مساء الخميس، إنها كانت ضحية شكل شرس من الفيروس "نادر جدا" لدى الشباب.

"خلال ساعة واحدة"

قالت سابين: "كان لونها أزرق". وعندما وصلت إلى المستشفى مع ابنتها الكبرى، كانت جولي قد توفيت. وهي تتذكر أنها لمست يدها، "وكان جلدها ما زال دافئا".

ومسحت الأخت جبينها قبل أن تبلغا بأنهما لن تريانها بعد الآن، لأن القواعد في زمن الأوبئة صارمة جدا. وقالت سابين: "عليك أن تستوعب كل ما يقولونه.. خلال ساعة واحدة".

ولا يمكن الاحتفاظ بأغراض الفتاة لأنه يجب إحراق كل شيء. لكنهما تمكنتا من الاحتفاظ بسلسلة وسوار.

ويرقد جثمان جولي في مشرحة مستشفى نيكر ولن يخرج قبل دفنه خلال أيام. ولن تجرى مراسم ولن يحضر الدفن سوى عشرة أشخاص في المقبرة.

وقالت مانون: "اضطررنا لاختيار مَن مِن أقاربنا سيحضر. يوم وفاتها كان علينا اختيار التابوت" الذي سيبقى مغلقا، و"لن يحق لنا" فتحه لإلقاء نظرة الوداع عليها.

وأضافت الأم والفتاة معا: "من الصعب تقبل ذلك".

ومنذ مساء الخميس، تعلن قنوات التلفزيون على شريط الأخبار وفاة فتاة في السادسة عشرة من العمر بفيروس كورونا المستجد. وقالت سابين: "إنه أمر رهيب لأنني أعرف أنها ابنتي".

وحسب آخر حصيلة، توفي حوالي 2000 شخص بـ"كوفيد-19" في مستشفيات فرنسا منذ بداية الوباء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - minti السبت 28 مارس 2020 - 01:05
اخشى ما اخشى ان يتطور هذا الفيروس من جديد يا ربي برحمتك نستغيث
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2 - أريج السبت 28 مارس 2020 - 01:05
يارب سترك يا رب يا رب دولتنا ضعيفة لا تجهيزات طبية لا رعاية صحية لا ثقافة إنسانية أصبحت في رعب شديد.
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3 - الدكتور غضنفر السبت 28 مارس 2020 - 01:07
لله الأمر من قبل و من بعد.
اللهم ارحمنا فإننا عبادك.
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4 - مواطن السبت 28 مارس 2020 - 01:07
اتمنى ان تستورد الدولة علب الكشف السريع عن كورونا خلال 15 دقيقة. فالدول المتقدمة بدأت في استعمالها للكشف المبكر وبالتالي إنقاذ الأرواح قبل فوات الآوان مثل ما حدث مع الفتاة جولي. نحن الآن نعتمد على مختبرين فقط وهذا غير كافي.
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5 - مغربي مهاجر السبت 28 مارس 2020 - 01:08
الأيام القادمة حاسمة
حتى اللحظة الأمور منضبطة
ليس هناك تكاثر في الحالات
الأمر بالحظر وكذلك استجابة غالبية الشعب المغربي حد بشكل كبير من الانتشار
علينا بالصبر والبقاء في البيوت قدر الإمكان
واستغلال الفراغ بالدعاء لرفع هذا البلاء
الله وحده قادر على رفعه
اللهم ارحمنا برحمتك وتجاوز عنا بعفوك
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6 - عبد الإله السبت 28 مارس 2020 - 01:08
للتعليق: لقد أجريت تحاليل الفيروس على الفتاة مرتين و كانت النتائج سلبية و أكدوا لكن بعد فواة الأوان اعادوا التحاليل للمرة الثالثة و النتيجة إيجابية لكن ماتت الفتاة من بعدها بدقائق...
يعني أن نتيجة التحاليل لا تظهر أي شيء. قد يكون المرء مصاب و نتيجة تحاليله سلبية و العكس. و أكد بعض الأطباء في فرنسا أنهم يكونون مجبرين لإعادة التحاليل خمس إلى ست مرات للمريض الواحد كي يتبينوا
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7 - driss السبت 28 مارس 2020 - 01:09
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رحمتك ربي وسعت كل شيء. الله احفظ وارحم وأنت خير الحافظين.
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8 - redwane السبت 28 مارس 2020 - 01:10
من المؤسف جدا فقدان الاحبة ولكن هذا قدر الله ...
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9 - Taza haut السبت 28 مارس 2020 - 01:10
يقف اللسان عاجز عن وصف احساس الألم بفقدان أشخاص قد تعودت على وجودهم بحياتك و لكنها سنة الله في الأرض الإعلام يتحمل مسؤوليته في جعل هذا المرض خطير فقط على المسنين و نسي العلماء ان أي كائن هو يتغير بحسب الظروف إما ان يصبح ضعيفا او يصبح اكثر شراسة و الخوف من ان يتطور هذا الوباء إلى شكل مخيف لا يرحم فأكيد ستكون نتيجة كارثية على الأرض فان كان من عند الله فاللهم أعفو عنا و ارفعه عنا و ان كان من عند البشر فاللهم أخذهم أخذ عزيز جبار و نجينا منهم و منه آمين
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