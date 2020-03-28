الصين تسجل 3 وفيات إضافية بفيروس "كورونا"

هسبريس - رويترز

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة الماضية جميعها لوافدين من الخارج.

وأضافت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيسي الصيني بلغ حتى الآن 81394 حالة بينما جرى تسجيل 3 حالات وفاة إضافية لتبلغ محصلة الوفيات 3295 حالة.