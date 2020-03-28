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الرئيسية | خارج الحدود | فيروس كورونا يحصد أرواح 325 شخصا بألمانيا

فيروس كورونا يحصد أرواح 325 شخصا بألمانيا

فيروس كورونا يحصد أرواح 325 شخصا بألمانيا
هسبريس - متابعة
السبت 28 مارس 2020 - 10:05

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 48582.

ولامس عدد الوفيات في ذات البلد الأوروبي عتبة 325 حالة.

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