24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:18
|13:38
|17:04
|19:49
|21:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب
- مجلة أمريكية: "كورونا" يهدّد المغرب بصدمة اقتصادية
- "طوارئ كورونا" .. أسلوب حياة يعيد الدفء إلى العائلات المغربية
- "مالي" توصي بدعم ضحايا العنف الزوجي خلال "العزلة الصحية"
- قنصلية المغرب تتكفل بإيواء عالقين بتركيا في انتظار قرار العودة
هكذا يتطلب الأمن القومي للمغرب إعداد "اقتصاد ومجتمع الحرب" (5.00)
المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 345 (5.00)
عائلات مغربية تنتظر حلّا بعد رفض إدخال جثث متوفين في الخارج (5.00)
الحكومة تُفرج عن دعم الأسر المتضررة من "كورونا" .. التفاصيل (4.50)
- وزارة الصحة: وفيات فيروس "كورونا" ترتفع إلى 21 حالة بالمغرب - (246)
- الحكومة تُفرج عن دعم الأسر المتضررة من "كورونا" .. التفاصيل - (236)
- المغرب يسجل 58 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 333 - (214)
- "الكورونا المحلية" تتصدر .. وحالة 14 % من المصابين حرجة - (115)
- كسر معوزين للطوارئ يعجّل بمطالب صرف مداخيل "صندوق كورونا" - (112)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ماكرون يتضامن مع إيطاليا ويرفض أنانية أوروبا
سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت إلى خطب ود الإيطاليين بقوله في مقابلة مع صحف إيطالية رائدة إن فرنسا موجودة لتقديم المساعدة وإنه يتعين على الإيطاليين الحذر من الحديث عن مساعدات من الصين أو روسيا لمكافحة فيروس كورونا.
ودعا ماكرون كذلك إلى تضامن أقوى في الميزانية في أوروبا، مؤكدا في مقابلة مع صحف "لاريبوبليكا" و"كورير ديلا سيرا" و"لاستامبا" الإيطالية "فرنسا تقف إلى جانب إيطاليا".
وقال ماكرون "هناك حديث كثير عن مساعدات من الصين وروسيا ولكن لماذا لا نقول إن فرنسا وألمانيا وفرا مليوني كمامة وعشرات الآلاف من السترات لإيطاليا؟"، مضيفا: "هذا ليس كافيا لكن هذه مجرد بداية ويجب ألا نستغرق في الاستماع إلى ما يقوله شركاؤنا الدوليون أو منافسونا".
ووجهت إيطاليا، وهي واحدة من أكثر الدول تضررا من انتشار الفيروس التاجي الجديد (كوفيد-19)، انتقادات حادة إلى فرنسا وألمانيا بعد تجاهلهما في البداية توفير كمامات ومعدات أخرى لمساعدتها على مواجهة تفشي الفيروس.
وسعت إيطاليا بدلا من ذلك للحصول على المساعدة من الصين التي أرسلت طائرة محملة بالكمامات وأجهزة التنفس الصناعي عليها لواصق تحمل عبارة "هيَّا إيطاليا" وعلمي الصين وإيطاليا وقد ترك ذلك أثرا عظيما في نفس الإيطاليين.
وقال ماكرون "ما يقلقني هو أن يتحمل كل مريض مرضه.. إذا لم نظهر تضامنا فقد تكون إيطاليا أو إسبانيا أو دول أخرى قادرة على القول لشركائها الأوروبيين.. أين كنتم عندما كنا على الجبهة؟ لا أريد أوروبا أنانية ومنقسمة".