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الرئيسية | خارج الحدود | تسجيل 139 وفاة جديدة بـ"كورونا" في إيران

تسجيل 139 وفاة جديدة بـ"كورونا" في إيران

تسجيل 139 وفاة جديدة بـ"كورونا" في إيران
هسبريس - متابعة
السبت 28 مارس 2020 - 11:10

أعلنت إيران السبت تسجيل 139 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ما يرفع إلى 2517 الحصيلة الرسمية الإجمالية للوفيات نتيجة الوباء العالمي في إيران، إحدى الدول الأكثر تأثرا بالمرض.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال مؤتمره الصحافي اليومي عبر التلفزيون أن السلطات الصحية أحصت 3076 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وباتت الحصيلة الرسمية الإجمالية 35408 إصابة.

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