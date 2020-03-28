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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الفرنسي ينقل مرضى "كوفيد 19" إلى ألمانيا

الجيش الفرنسي ينقل مرضى "كوفيد 19" إلى ألمانيا

الجيش الفرنسي ينقل مرضى "كوفيد 19" إلى ألمانيا
هسبريس - متابعة
السبت 28 مارس 2020 - 15:30

ذكرت محطة "فرانس إنفو" التلفزيونية العامة أنه جرى وضع أول مريضين على متن مروحية طراز كايمان في مدينة ميتز بشرق البلاد، متجهة إلى ألمانيا.

وكتبت بارلي على تويتر: "أوجه عميق شكري لأصدقائنا الألمان لدعمهم وتضامنهم".

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء عن عملية عسكرية في مختلف أنحاء البلاد لمساعدة المستشفيات والأجهزة الحكومية للتعامل مع الجائحة.

وسجلت فرنسا 32964 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 1995 وفاة في مستشفيات البلاد فقط، بينما الوفيات في منطقة جراند إيست فإنها أعلى بشكل عام بأكثر من 37 بالمئة في الأوقات العادية.

وهؤلاء من تم إجلاءهم ليسوا أول مرضى فرنسيين يتم إرسالهم لمناطق أخرى للعلاج.

وجه الرئيس الإقليمي لمنطقة جراند إيست جون روتنر الشكر يوم الأحد الماضي لسويسرا ولوكسمبورج والولايات الألمانية راينلاند-بفالتس وزارلاند وبادن-فورتمبرج لقبول مرضى.

وفي داخل فرنسا، جرى استخدام الطائرات العسكرية والسفن الحربية وقطار تم تجهيزه حديثا باجهزة الرعاية المركزة لنقل المرضى من المناطق الأكثر تضررا إلى المستشفيات التي لديها المزيد من القدرة الاستيعابية في أماكن أخرى.

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن تنقل طائرة طراز "ايه 310 ميدإيفاك" تابعة لسلاح الطيران الألماني ستة مرضى في حالة خطيرة من مدينة بيرجامو بشمال إيطاليا إلى كولون قبل إرسالهم مستشفيات مختلفة في ألمانيا لتلقي العلاج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الزمامرة السبت 28 مارس 2020 - 15:37
فينك الاتحاد الأوروبي.... هاداك علاش هربات عليهم إنجلترا عارفا عاد الاتحاد مفيديهمش
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-41
2 - فرح السبت 28 مارس 2020 - 15:40
الاوروبيين كيساعدو بعضهم ماشي بحال لعرب لحسد فيهم حتي فلمرض اخر وحدين ركم عارفينهم
لاصقين حدانا من جهة الشرق
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31
3 - مروان السبت 28 مارس 2020 - 15:43
أقوى المنظومات الصحية في العالم تقف عاجزة امام كورونا الصينيون تغلبو على الفيروس بوعيهم وبالتزامهم بالحجر الصحي و الصرامة في تطبيق شروط الوقاية وليس بالادوية و المستشفيات
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27
4 - مصطفى بنداني السبت 28 مارس 2020 - 15:44
ونيعم الجار . اما نحن في المغرب فقد ابتلانا الله بجار اعودو بالله منه
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26
5 - ابو حيان السبت 28 مارس 2020 - 15:47
في المغرب لمرض معاه الله، يا يموت يا يعيش، بقاو فديوركم ، مكان لمروحية لإنعاش
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25
6 - عبدالله السبت 28 مارس 2020 - 15:59
فرنسا دولة فاشلة والمغرب يطبق تعليملتها والنهاية كارثية.
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5
7 - علمي السبت 28 مارس 2020 - 15:59
نشر الدكتور Didier Raoult نتائج علاجه ل 80 مريض ب d'hydroxychloroquine ) et d'azithromycine لمدة 12 يوم والنتيجة وفاة شخص وحيد (86 سنة) وشخص (74 سنة) لازال في العناية.و78 شفو تماما دون اثار جانبية.معدل اعمار المرضى 52 سنة (بين 18-88 سنة)
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