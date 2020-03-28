حصيلة كورونا بالسعودية .. 1203 إصابة و4 وفيات

هسبريس - متابعة

قالت وزارة الصحة السعودية إن إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ 1203 حالة.

ووفق المصدر ذاته، تم تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4 حالات.

وذكر المصدر أن إجمالي عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بلغ 37 في البلاد.