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حصيلة كورونا بالسعودية .. 1203 إصابة و4 وفيات
السبت 28 مارس 2020 - 14:16
قالت وزارة الصحة السعودية إن إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ 1203 حالة.
ووفق المصدر ذاته، تم تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4 حالات.
وذكر المصدر أن إجمالي عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بلغ 37 في البلاد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي السبت 28 مارس 2020 - 14:42
احسن علاج لوقف انتشار وباء كورونا هو الحجر الصحي وإيقاف التنقل بين المدن. وان شاء الله لو اتخذت جميع الدول منهاج الصرامة فقبل متم أبريل سيكون الفيروس قد انحصر في الأشخاص المصابين الذين هم رهن العلاج في المستشفيات
2 - الطاهيري السبت 28 مارس 2020 - 14:44
هذا هو السبب الذي من اجله قلنا للمسؤولين المغاربة يجب التنسيق مع مصر والسعودية في مجال محاربة الفايرس لان السعودية ومصر تسجلان اضعف نسبة وفيات بالمقارنة مع اروبا واتجه المسؤولون المغاربة للتشاور مع الصين مكين باس لكن الصين لم تعطي المعلومات الكافية حول معالجتها لمرضاها للامريكان والاروبيين فبطبيعة الحال لن يعطوكم المعلومات الدقيقة، ربما يبيعونكم المعدات وحتى المعدات الاستراتيجة كاجهزة التنفس الضرورية رلما لن تكون في المتناول للبيع
3 - فريد مساري السبت 28 مارس 2020 - 14:47
مقارنات بأرقام التي عندنا في المغرب فعدد الوفيات أقل بكثير بعدد الاصابات الموجودة في السعودية
لهذا يبدو أن إمكانيات الطبية لها دور كبير في حصر الفيروس وكشف عدد المصابين
لهذا يبدو أن إمكانيات الطبية لها دور كبير في حصر الفيروس وكشف عدد المصابين
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