24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1813:3817:0419:4921:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هكذا يتطلب الأمن القومي للمغرب إعداد "اقتصاد ومجتمع الحرب" (5.00)

  2. المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 345 (5.00)

  3. عائلات مغربية تنتظر حلّا بعد رفض إدخال جثث متوفين في الخارج (5.00)

  4. الحكومة تُفرج عن دعم الأسر المتضررة من "كورونا" .. التفاصيل (4.50)

  5. مجلة أمريكية: "كورونا" يهدّد المغرب بصدمة اقتصادية (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إصابات كورونا تصل في موريتانيا إلى 5 حالات

إصابات كورونا تصل في موريتانيا إلى 5 حالات

إصابات كورونا تصل في موريتانيا إلى 5 حالات
هسبريس من الرباط
السبت 28 مارس 2020 - 14:56

أعلن وزير الصحة الموريتاني، محمد نديرو ولد حامد، اليوم السبت، عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات في موريتانيا إلى خمس حالات.

وأوضح ولد حامد، في مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إحدى الإصابتين الجديدتين تعود لزوجة المواطن الموريتاني المصاب بالفيروس والقادم من فرنسا منتصف مارس الجاري، مذكرا بأن الزوجة كانت في الحجر الصحي منذ الخميس الماضي، وأثبتت الفحوصات أنها أصيبت بالعدوى.

وأضاف أن الحالة الجديدة الثانية تعود لمواطن موريتاني قادم من السنغال، عبر المعبر الحدودي في مدينة كيهيدي (جنوب)، مبرزا أنه وبعد أن ظهرت عليه الأعراض سلمته المصالح الأمنية للمصالح الصحية، التي أجرت له الفحوصات لتؤكد إصابته بالفيروس.

وأكد الوزير أنه أعلن عن الحالتين الجديدتين تماشيا مع "مبدأ الشفافية"، داعيا المواطنين إلى التخفيف من اللقاءات تحت أي ذريعة، سواء كانت لقاءات في العمل أو اجتماعية أو دينية. واعتبر أن ذلك هو السبيل الوحيد للوقاية من الفيروس.

وكانت موريتانيا قد سجلت، يوم 13 مارس الجاري، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعود ل"مواطن خارجي" رجع إلى البلاد من أوروبا في 9 من الشهر ذاته، في حين سجلت ثاني حالة إصابة بالفيروس يوم 18 من مارس، وهي لسيدة أجنبية عادت إلى البلاد من سفر خارجي، بينما سجلت الإصابة الثالثة، أول أمس الخميس، لمواطن يبلغ من العمر 74 سنة قدم من فرنسا.

وقد اتخذت الحكومة الموريتانية جملة من التدابير للوقاية من الفيروس، شملت وقف جميع الرحلات الجوية الوافدة إلى البلاد، وتقليص عدد نقاط العبور البرية الحدودية، وإغلاق كل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، وتعليق كافة الأنشطة الثقافية والفنية، وحظر التجول ابتداء من السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، وكذا خضوع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يوما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - magd السبت 28 مارس 2020 - 15:33
موريثانيا تهددالاقاليم الجنوبية ايضااذ ان الصحراويون العائدون الى ديارهم من سفر الى الدولة الجارة قد ياتوا بالعدوى الى المنطقة الثي لميسجل فيها لحد الان اية اصابة ولله الحمد...الباب الوحيد الذي ممكن ان ياتي منه الوباء لا قدر الله هو القوافل التجارية او الممونون الذين من الضروري ان يمونوا الاقاليم الجنوبية بالمنتجات الغدائية ومنهم من سيخترق الكركرات نحو نواديبو لتموين السوق الداخلي لموريثانيا بالخضر والفواكه..لذلك وجب الحدر من التجار والسواقون ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - مغربي مقيم في موريتانيا السبت 28 مارس 2020 - 15:39
حفظ الله المغرب وموريتانيا من كل شر ووباء. الحرارة هنا تصل في اليوم الى 34 درجة وهذا كفيل بالقضاء على كل شي يتحرك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - الزمامرة السبت 28 مارس 2020 - 15:53
هاكدا بدات فبلادنا اللهم أرفع عنا مقتك وغضبك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.