عدد وفيات "كورونا" يصل إلى 1019 في بريطانيا

هسبريس - رويترز

قالت بريطانيا إن 1019 شخصا توفوا بعد أن أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بفيروس كورونا، بزيادة 260 شخصا في المجمل عن الساعات الأربع والعشرين السابقة.

وبلغ عدد الحالات التي ثبت إصابتها بكورونا 17089 حالة، مقارنة بـ 14543 إصابة مؤكد يوم أمس الجمعة.