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ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
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عدد وفيات "كورونا" يصل إلى 1019 في بريطانيا
السبت 28 مارس 2020 - 16:05
قالت بريطانيا إن 1019 شخصا توفوا بعد أن أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بفيروس كورونا، بزيادة 260 شخصا في المجمل عن الساعات الأربع والعشرين السابقة.
وبلغ عدد الحالات التي ثبت إصابتها بكورونا 17089 حالة، مقارنة بـ 14543 إصابة مؤكد يوم أمس الجمعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مغربي السبت 28 مارس 2020 - 16:46
اقرأ التعليق وقلبي يتحسر وأصاب بجنون السبب أن ابني طالب ببريطانيا انهى دراسته وراد الرجوع إلى المغرب يوم 17 مارس ولم يستطع رفضوا طللوعه بحجة أن السلطات المغربية ترفض دلك. وهو عالق بمطارات لندن والماسف أن الطائرة حلقت فارغة اتجاه مطار الرباط وحطت به لتحمل مواطنين أجانب وعادت في نفس اليوم. وابني ومغاربة آخرين عالقين ومحاصرين. ونقرأ أن عدد الوفيات أكثر من 1000 . تصوروا كيف ساكون وكيف سأحس مند تلك اللحظة وابني من المفقودين. هل من هناك مستغيت ؟ حتى السفارة لا تبالي بهم نريد معرفة اختصاصها في هده المحنة التي يمر بها ابني والمغاربة بلندن ؟ الاسبقة تعطى حاليا للبريطانيين اما غيرهم فعندهم الله.
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