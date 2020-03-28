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كُتّاب وآراء
الجزائر تسجل 45 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"
سجلت الجزائر، اليوم السبت، ثلاث وفيات من مجموع 45 إصابة جديدة مؤكدة بوباء "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في غضون الـ24 ساعة الأخيرة.
وكشف جمال فورار، المتحدث باسم اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات وباء "كورونا"، عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 29 من مجموع 454 إصابة مؤكدة موزعة على 36 ولاية.
ولفت فورار إلى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من ولاية الجزائر العاصمة، وولاية المدية، وولاية مستغانم.
وكشف المتحدث باسم اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات وباء "كورونا" في الجزائر عن تماثل حالتين جديدتين للشفاء ومغادرتهما للمستشفى، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 31 حالة.