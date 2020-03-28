24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1813:3817:0419:4921:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هكذا يتطلب الأمن القومي للمغرب إعداد "اقتصاد ومجتمع الحرب" (5.00)

  2. المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 345 (5.00)

  3. عائلات مغربية تنتظر حلّا بعد رفض إدخال جثث متوفين في الخارج (5.00)

  4. الجيش الفرنسي ينقل مرضى "كوفيد 19" إلى ألمانيا (5.00)

  5. بلادنا محتاجة لينا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تسجل 45 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"

الجزائر تسجل 45 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"

الجزائر تسجل 45 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"
هسبريس - د .ب .أ
السبت 28 مارس 2020 - 18:00

سجلت الجزائر، اليوم السبت، ثلاث وفيات من مجموع 45 إصابة جديدة مؤكدة بوباء "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في غضون الـ24 ساعة الأخيرة.

وكشف جمال فورار، المتحدث باسم اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات وباء "كورونا"، عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 29 من مجموع 454 إصابة مؤكدة موزعة على 36 ولاية.

ولفت فورار إلى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من ولاية الجزائر العاصمة، وولاية المدية، وولاية مستغانم.

وكشف المتحدث باسم اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات وباء "كورونا" في الجزائر عن تماثل حالتين جديدتين للشفاء ومغادرتهما للمستشفى، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 31 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - amin sidi السبت 28 مارس 2020 - 18:59
سلام هد الاحصاءية واش خاصة عيل الجزاءير ولاخاصة بتيندوف !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.