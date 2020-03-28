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كُتّاب وآراء
خطة التعقيم تمدد حظر التجول الليلي في الإمارات
قالت وزارة الصحة الإماراتية اليوم السبت إن البلاد مددت حتى الخامس من أبريل المقبل حظر التجول الليلي الفعلي لتعقيم الأماكن العامة.
وتأتي خطة تعقيم الأماكن العامة في إطار جهود احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد. وسيتم التنفيذ بين الساعة الثامنة مساء والساعة السادسة صباحا كل يوم خلال هذه الفترة.
وقالت فريدة الحوسني المتحدثة باسم وزارة الصحة في مؤتمر صحافي نقلته محطات تلفزيون محلية "كلنا ثقة بتعاون الجميع من مواطنين ومقيمين وزوار، وبرفع نسبة الالتزام، والبقاء في المنزل خلال فترة".
وسجلت الإمارات حالتي وفاة من الوباء و468 حالة إصابة.