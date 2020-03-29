كندا ترفض إغلاق الحدود لمواجهة تفشي "كورونا"

هسبريس ـ مُتابعة

قال رئيس الوزراء كندا، جاستن ترودو، إن بلاده لا تحتاج إلى إغلاق الحدود في الوقت الحالي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا حرصه الكامل على مساعدة الشركات والمؤسسات في مواجهة تداعيات هذه الجائحة.

وأوضح ترودو، في لقائه الصحفي اليومي بأوتاوا، أنه "يواصل التشاور مع سائر قادة العالم حول مكافحة فيروس كورونا"، مشددا في الوقت ذاته على "التركيز بخصوص دعم المواطنين للحفاظ على استقرار الاقتصاد".

وأضاف ترودو، ردا على أنباء مفادها أن الولايات المتحدة تبحث نشر قوات على الحدود بين البلدين، "نأمل بالتأكيد ألا يمضوا في ذلك"، مشيرا إلى أن "كبار المسؤولين يناقشون مع الإدارة الأمريكية العديد من القضايا حول الحدود".

وكانت الحكومة الكندية اعترضت، أول أمس الجمعة، على مقترح أمريكي لإرسال عسكريين إلى الحدود بين البلدين، في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وكان البلدان اتفقا، مؤخرا، على إغلاق حدودهما المشتركة بشكل مؤقت أمام حركة التنقل "غير الضرورية" لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، مع السماح فقط بعبور السلع.