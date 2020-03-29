24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:50
|07:17
|13:37
|17:04
|19:49
|21:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب
- مجلة أمريكية: "كورونا" يهدّد المغرب بصدمة اقتصادية
- "طوارئ كورونا" .. أسلوب حياة يعيد الدفء إلى العائلات المغربية
- "مالي" توصي بدعم ضحايا العنف الزوجي خلال "العزلة الصحية"
- إدارة الضرائب توضح كيفية تأجيل جبايات الشركات
هكذا يتطلب الأمن القومي للمغرب إعداد "اقتصاد ومجتمع الحرب" (5.00)
عائلات مغربية تنتظر حلّا بعد رفض إدخال جثث متوفين في الخارج (5.00)
حصد كورونا لأرواح "صغار السن" يفند استسهال مخاطر الفيروس (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كندا ترفض إغلاق الحدود لمواجهة تفشي "كورونا"
قال رئيس الوزراء كندا، جاستن ترودو، إن بلاده لا تحتاج إلى إغلاق الحدود في الوقت الحالي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا حرصه الكامل على مساعدة الشركات والمؤسسات في مواجهة تداعيات هذه الجائحة.
وأوضح ترودو، في لقائه الصحفي اليومي بأوتاوا، أنه "يواصل التشاور مع سائر قادة العالم حول مكافحة فيروس كورونا"، مشددا في الوقت ذاته على "التركيز بخصوص دعم المواطنين للحفاظ على استقرار الاقتصاد".
وأضاف ترودو، ردا على أنباء مفادها أن الولايات المتحدة تبحث نشر قوات على الحدود بين البلدين، "نأمل بالتأكيد ألا يمضوا في ذلك"، مشيرا إلى أن "كبار المسؤولين يناقشون مع الإدارة الأمريكية العديد من القضايا حول الحدود".
وكانت الحكومة الكندية اعترضت، أول أمس الجمعة، على مقترح أمريكي لإرسال عسكريين إلى الحدود بين البلدين، في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد.
وكان البلدان اتفقا، مؤخرا، على إغلاق حدودهما المشتركة بشكل مؤقت أمام حركة التنقل "غير الضرورية" لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، مع السماح فقط بعبور السلع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
الغرب على العموم لا يعرف شيءا اسمه الانسانية فقط مصالح فئة عليا تحكمه . لا يهم كم يموت او كم يمرض. يعتبرون الكائن البشري عبارة عن الة تنهي صلاحيتها في مدة معينة و ترمى خارج المنضمومة او يصيبها العطل و يتم اصلاحها اذا كانت كلفت الاصلاح مناسبة اما اذا كانت الكلفة مرتفعة فمصيرها الخردة و يتم تغيرها .
هذا درس لمن كان يتغنى بالغرب حلمه العيش بينهم .
ابتداء من فاتح أبريل
حكومة كندا صرفت مبلغ 1140$ لكل شخص ذخب في الحجر بعد عودته من السفر كتعويض لجلوسه في البيت و أنا شخصيا استفدت بعد 48 ساعة من ملء الطلب
كل السكان في كندا تصرف لهم التعويضات و منهم من سيربح أكثر مما كان يجنيه من عمله
هنا الإنسان في قمة أولويات الدولة
كفى تشاؤم و كفى الإفتاء بما ليس للمرء به علم
شكرا هسبريس على مواكبة أخبار مغاربة كندا
فكيف هو حالك ......
ومن هنا وجب علينا الافتخار ببلدنا الدي كان سباقا لكل ما تستدعيه الضرورة من احتياط رغم العبء الذي سيتكبده من ضرر في بعض المجالات الحيوية
لا يهم كم يموت المهم ان مصالح الشركات لا تمس.
ظهر الوجه الحقيقي الديمقراطية التي يتغنى بها الغرب كل تلك الدولة فضلت الاقتصاد بدل الشعب .