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الرئيسية | خارج الحدود | كندا ترفض إغلاق الحدود لمواجهة تفشي "كورونا"

كندا ترفض إغلاق الحدود لمواجهة تفشي "كورونا"

كندا ترفض إغلاق الحدود لمواجهة تفشي "كورونا"
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 29 مارس 2020 - 00:38

قال رئيس الوزراء كندا، جاستن ترودو، إن بلاده لا تحتاج إلى إغلاق الحدود في الوقت الحالي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا حرصه الكامل على مساعدة الشركات والمؤسسات في مواجهة تداعيات هذه الجائحة.

وأوضح ترودو، في لقائه الصحفي اليومي بأوتاوا، أنه "يواصل التشاور مع سائر قادة العالم حول مكافحة فيروس كورونا"، مشددا في الوقت ذاته على "التركيز بخصوص دعم المواطنين للحفاظ على استقرار الاقتصاد".

وأضاف ترودو، ردا على أنباء مفادها أن الولايات المتحدة تبحث نشر قوات على الحدود بين البلدين، "نأمل بالتأكيد ألا يمضوا في ذلك"، مشيرا إلى أن "كبار المسؤولين يناقشون مع الإدارة الأمريكية العديد من القضايا حول الحدود".

وكانت الحكومة الكندية اعترضت، أول أمس الجمعة، على مقترح أمريكي لإرسال عسكريين إلى الحدود بين البلدين، في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وكان البلدان اتفقا، مؤخرا، على إغلاق حدودهما المشتركة بشكل مؤقت أمام حركة التنقل "غير الضرورية" لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، مع السماح فقط بعبور السلع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - احمد الأحد 29 مارس 2020 - 00:52
جميع دول العالم الاول فضلت اقتصادها على شعبها .
الغرب على العموم لا يعرف شيءا اسمه الانسانية فقط مصالح فئة عليا تحكمه . لا يهم كم يموت او كم يمرض. يعتبرون الكائن البشري عبارة عن الة تنهي صلاحيتها في مدة معينة و ترمى خارج المنضمومة او يصيبها العطل و يتم اصلاحها اذا كانت كلفت الاصلاح مناسبة اما اذا كانت الكلفة مرتفعة فمصيرها الخردة و يتم تغيرها .
هذا درس لمن كان يتغنى بالغرب حلمه العيش بينهم .
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17
2 - khadiija الأحد 29 مارس 2020 - 01:03
عاش الملك محمد السادس وعاش الشعب المغربي
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7
3 - للامانة فقط الأحد 29 مارس 2020 - 01:10
حكومة كندا خصصت مساعدة قدرها 2000$ شهريا لكل شخص عمره فوق 15 سنة
ابتداء من فاتح أبريل
حكومة كندا صرفت مبلغ 1140$ لكل شخص ذخب في الحجر بعد عودته من السفر كتعويض لجلوسه في البيت و أنا شخصيا استفدت بعد 48 ساعة من ملء الطلب
كل السكان في كندا تصرف لهم التعويضات و منهم من سيربح أكثر مما كان يجنيه من عمله
هنا الإنسان في قمة أولويات الدولة
كفى تشاؤم و كفى الإفتاء بما ليس للمرء به علم
شكرا هسبريس على مواكبة أخبار مغاربة كندا
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9
4 - flow الأحد 29 مارس 2020 - 01:11
هناك دول تحارب الوباء بجدية واتزام كبير كالمغرب وهناك دول أخرء تناور ولا تتخذ الإجراأت اللازمة ولكن سيستيقضون مؤخرا عندما ينتشر الوباء بشكل أكبر وأوسع كندا كمتال وكدلك الولايات المتحدة التي سيكتسحها الوباء ودلك بسبب ترامب الدي كل همه هو الإقتصاد ودعم الإقتصاد ولو على حساب صحة المواطنين وكندا أيضا في الطريق.
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4
5 - غلام الأحد 29 مارس 2020 - 01:11
الى المعلق رقم واحد طيب هادا حال الغرب كما تزعم
فكيف هو حالك ......
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3
6 - N A الأحد 29 مارس 2020 - 01:12
هدا دليل على ان بعض الدول مازالت تستهين نوعا ما بمدى خطورة الوضع او بالاحرى لم ياخدوا العبرة من بلدان تفشى فيها الوباء كالنار في الهشيم نتيجة استهانتها بخطورة الوضع والدليل على هدا هو ما آلت اليه الولايات المتحدة الأمريكية
ومن هنا وجب علينا الافتخار ببلدنا الدي كان سباقا لكل ما تستدعيه الضرورة من احتياط رغم العبء الذي سيتكبده من ضرر في بعض المجالات الحيوية
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4
7 - سليمان الأحد 29 مارس 2020 - 01:15
كندا دولة تقدر مواطنيها قطاع الصحة في المستوى لقد انفقت 82 مليار دولار لمساعدة مواطنيها و شركاتها من اجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
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1
8 - kamal الأحد 29 مارس 2020 - 01:19
رقم 1 انت لا تفهم شيئا موضوع كبير عليك , سرعة انتشار الفيروس هي من اربكتهم وهاهم الان تداركو واقفلو كل شئ ولا تكرراسطوانة فضلو اقتصادهم , حقدك عليهم نابع من تفوقهم عليك في كل شئ , وسترى ذا طال لحجر صحي في المغرب سيتمنى العديد الموت على ان يعيشو في وضع قتصادي مزر
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1
9 - مغربي حر الأحد 29 مارس 2020 - 01:19
الى رقم 1, ليس عندنا اقتصاد اصلا, الاقتصاد الوحيد هو الشعب نفسه, يهديه المخزن للشركات العالمية على طبق من دهب بابخس الاتمان
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2
10 - مغربي الأحد 29 مارس 2020 - 01:20
لا بأس بالتضحية بكم الف من الشعب خدمة النخبة الكندية و الطبقة الغنية .
لا يهم كم يموت المهم ان مصالح الشركات لا تمس.
ظهر الوجه الحقيقي الديمقراطية التي يتغنى بها الغرب كل تلك الدولة فضلت الاقتصاد بدل الشعب .
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-3
11 - بوتقموت الأحد 29 مارس 2020 - 01:25
الى رقم 1 تحدثت عن الغرب كيف يعتبر الانسان ولكن كن عادلا وحدثنا عن الشرق او عن المغرب هل هناك احترام للانسان?.تعيشون في الاحلام.الدنيا هي هذه يا اخي لابد ان تشقى و ان تتعب وان تعمل.لا اعرف ماذا تريدون? الغرب يوفر الشغل والحقوق تقريبا للجميع ولكن هناك مشاكل وهذا شيى عادي فنحن بشر .لا توجد اي طريقة لتعيش بدون عمل او بدون اعطاى مقابل.ذلك موجود في الجنة.اعتقد ان الغرب في الطريق الصحيح حيث العمل والعدالة والمساجد والكنائس وووو هناك حرية واسعة للجميع
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0
12 - عبد الجليل الأحد 29 مارس 2020 - 01:28
نشكر ملكنا الذي فضل أرواح المغاربة على الاقتصاد. إلى المعلق رقم 1 أحمد : كلام معقول
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