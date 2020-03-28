حكومة إسبانيا تعلن تعليق الأنشطة غير الضرورية

هسبريس - إفي

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم السبت، تعليق جميع الأنشطة غير الضرورية بدء من بعد غد الاثنين، وحتى التاسع من أبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيكون على العاملين في القطاعات التي يشملها القرار البقاء في منازلهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة في المملكة الإيبيرية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد .