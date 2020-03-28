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كُتّاب وآراء
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حكومة إسبانيا تعلن تعليق الأنشطة غير الضرورية
السبت 28 مارس 2020 - 21:40
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم السبت، تعليق جميع الأنشطة غير الضرورية بدء من بعد غد الاثنين، وحتى التاسع من أبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وسيكون على العاملين في القطاعات التي يشملها القرار البقاء في منازلهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة في المملكة الإيبيرية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد .
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
2 - مغربي مقيم بإسبانيا السبت 28 مارس 2020 - 21:59
الحمد لله كل شيء بخير رغم أننا ملتزمين بحالة الطوارىء كما كل المواطنين الإسبان فنحن هنا في جهة كتالونية نتقاضى اجرا شهريا لاباس به كتعويض عن العمل ،واثمنة المواد الغذائية في متناول الجميع.
3 - مروان السبت 28 مارس 2020 - 22:04
الاكيد ان الازمة لن تنتهي بانحصار كورونا لكن الأزمة ستمتد حتى بعد محاصرة الوباء اكيد ان ازمة اقتصادية عالمية ستخيم على العالم كما حدث في 2008 او ربمى تكون أشد اكيد ان ملايين الناس عبر العالم سيفقدون وظائفهم ومصادر رزقهم والاف الشركات ستعاني من الانكماش او الافلاس
4 - AMIR السبت 28 مارس 2020 - 22:08
قرار صائب وفي محله . حان وقت الحسم والتصدي لهاذا الفيروس اللعين وكسر جماحه .
فبعد خمسه عشر ايام من الحجر الصحي الشبه الكلي وبعد ان وصل عدد الاصابات الى القمه الان بعد هذا القرار القاضي بشل الحركه في البلاد كليا باستثناء الضروريات القصوى وتجنيد جميع المعدات الطبيه واقامات مستشفيات ميدانيه اضافيه واستيراد الاف الأطنان من المواد الطبيه من الخارج عبر جسر جوي خاصه من الصين يتوقع الخبراء انه في ضرف اسبوعين سوف يتم رايه نتائج إيجابية واضحه . الهدف الاول هو خفض عدد الاصابات تدريجيا بحيث يكون عدد المتعافين من المرض اكثر من المصابين و هكذا الى ان يتم التغلب على الفيروس نسبيا في مده اقصاها سته اسابع لتستعيد البلاد بعض من نشاطها تدريجيا ايضا لان المهمه قد تطلب مزيدا من الوقت .
فبعد خمسه عشر ايام من الحجر الصحي الشبه الكلي وبعد ان وصل عدد الاصابات الى القمه الان بعد هذا القرار القاضي بشل الحركه في البلاد كليا باستثناء الضروريات القصوى وتجنيد جميع المعدات الطبيه واقامات مستشفيات ميدانيه اضافيه واستيراد الاف الأطنان من المواد الطبيه من الخارج عبر جسر جوي خاصه من الصين يتوقع الخبراء انه في ضرف اسبوعين سوف يتم رايه نتائج إيجابية واضحه . الهدف الاول هو خفض عدد الاصابات تدريجيا بحيث يكون عدد المتعافين من المرض اكثر من المصابين و هكذا الى ان يتم التغلب على الفيروس نسبيا في مده اقصاها سته اسابع لتستعيد البلاد بعض من نشاطها تدريجيا ايضا لان المهمه قد تطلب مزيدا من الوقت .
5 - achat السبت 28 مارس 2020 - 22:09
اظن ان العصر الدهبي الغربي يعيش أخر أنفاسه كما عاشته أمم من قبلهم وههي اليوم صين تتربع على العرش. دوام الحال من المحال
6 - ااسبنا السبت 28 مارس 2020 - 22:14
تأخرت كثيرا يا اسبانيا وما أنت ترفعين الثمن المهول
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