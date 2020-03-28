فرنسا تسجل 319 وفاة جديدة بسبب جائحة كورونا

هسبريس - أ.ف.ب

سجّلت فرنسا 319 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2314 وفق ما نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة الفرنسية.

وبهذه الإحصائيات ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في فرنسا إلى 37575، علما أن 17620 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، أي بزيادة 1888 حالة استشفاء، بينهم 4273 في العناية المركزة.