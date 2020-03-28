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كُتّاب وآراء
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فرنسا تسجل 319 وفاة جديدة بسبب جائحة كورونا
السبت 28 مارس 2020 - 20:10
سجّلت فرنسا 319 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2314 وفق ما نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة الفرنسية.
وبهذه الإحصائيات ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في فرنسا إلى 37575، علما أن 17620 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، أي بزيادة 1888 حالة استشفاء، بينهم 4273 في العناية المركزة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - Ben السبت 28 مارس 2020 - 20:25
في العالم هناك 7 مليار نسمة على ما أظن وعدد الموتى لحد الان 30000 يعني معدل الموت هو 0,0001 من ساكنة العالم فلماذا كل هذا التهويل والخوف الافلونزا العادية تقتل اكثر من 200000 في السنة وفوق ذالك الموت حق ان جائت فمرحبا بها كونو رجالا وابتسمو للموت عندما يأتي والسلام
تعليق غير لائق
-14
2 - مهتم متهم السبت 28 مارس 2020 - 20:29
الجو البارد يساعد في انتشار الوباء في أوربا و الغريب في الأمر أنه حت عندنا في المغرب الأجواء باردة في عموم البلاد خاصة و البرودة شملت الشمال و الغرب و الشرق ماعدا الجنو الدي لم يسجل ولو حالة. بينما في السنوات الماضية ألاحظ أن درجة الحرارة خاصة هنا في المنطقة الشرقية تتأرجح بين 25 و 35 في نفس الفترة بينما تسجل هده السنة من 20 إلى 25 عجيب أمر هده الطبيعة لهدا يمكن أن نقول أن الجو لم يلعب لصالحنا و الكثير يتمنون حرارة مفرطة وليس برودة وأمطار لعلها تقضي على الفيروس أو على الأقل تخفف منه.
3 - الحسين عمي السبت 28 مارس 2020 - 20:33
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سؤالي هو.... هل يوجد علاج هدا الوباء في المغرب
4 - احب وطني السبت 28 مارس 2020 - 20:41
اتمنى السلامة لإخواننا المغاربة بفرنسا واتمنى من الله تعالى أن يرفع الضر وهو أرحم الراحمين هذا الوباء جاء موعضة لكل الدول. تلك الدول التي تهتم فقط بالسياحة والمجون والاغاني والاسلحة ونسيت الصحة وتشجيع العلماء والأطباء والصيدلة وتوشيحهم بالاوسمة وتسحيعهم بمكافات كبيرة كما هو الأمر بالنسبة للمغنيين ولاعببي كرة القدم والشيخات الدين يوشحون. حقا العلم نور والجهل عار انقلبت الآية في هذا الزمن الجهل أصبح نور والعلم أصبح عار. من يبحث عن اللقاح الشيخات ام العلماء...... اسئل الله العظيم ان يرفع البلاء والوباء امين
5 - الوركي يمينة السبت 28 مارس 2020 - 20:43
الله يلطف بينا وجميع المسلمين وانحاء البلاد
6 - O.m. السبت 28 مارس 2020 - 20:43
الأمريكان صعاب و واعرين بزاف. لو لا أمريكا لمات العالم جوعا.
بسرعة إبتكروا جهاز محمول يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في 15 دقيقة و حصل على رخصة التسويق.
أمريكا ستفحص في اليوم أكثر من بقية دول العالم مجتمعة.
حتى اللقاح ستنتجه أمريكا قبل نهاية السنة بمساعدة البرفسور المغربي محمد منصف السلاوي رئيس شركة مودرنا التي أنتجت اللقاح وتقوم بتجربته على الناس مند مدة. الدي إستقبله ترامب.
ليست مثل كدبة الشركة الألمانية التي لم تنهي حتى تجارب المختبر و تدعي أنه في نهاية السنة ستبدأ بالإختبارات السريرية على البشر و تستغل جهل بعض الناس التي لا تفرق بين التجارب السريرية و طرحه في السوق.
بسرعة إبتكروا جهاز محمول يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في 15 دقيقة و حصل على رخصة التسويق.
أمريكا ستفحص في اليوم أكثر من بقية دول العالم مجتمعة.
حتى اللقاح ستنتجه أمريكا قبل نهاية السنة بمساعدة البرفسور المغربي محمد منصف السلاوي رئيس شركة مودرنا التي أنتجت اللقاح وتقوم بتجربته على الناس مند مدة. الدي إستقبله ترامب.
ليست مثل كدبة الشركة الألمانية التي لم تنهي حتى تجارب المختبر و تدعي أنه في نهاية السنة ستبدأ بالإختبارات السريرية على البشر و تستغل جهل بعض الناس التي لا تفرق بين التجارب السريرية و طرحه في السوق.
7 - Momo السبت 28 مارس 2020 - 20:44
الله يرحم ليكم الوالدين يا جريدة هسبريس الرائعة،بقاو تحسبو لينا عدد الشفاء راه تقهرنا بخلعة الموت،راه حتى لي تشافاو كاين بزاااف.
8 - زكرياء السبت 28 مارس 2020 - 20:48
اللهم رفع عنا هدا الوباء وهدنا إنا كنا ضالمين
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