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كُتّاب وآراء
منظمة الصحة تحذر من انتشار "كورونا" في إفريقيا
قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة العالمية للصحة، إن فيروس كورونا امتد إلى العشرات من بين دول الإقليم الأفريقي التابع للمنظمة.
ويضم الإقليم القاري نفسه 47 دولة في المجموع؛ وقد بلغت حالات الإصابة المؤكدة في هذه البلدان 2650 حالة والوفيات ثابتة حاليا عند 49.
وأضاف المدير العام نفسه، على تويتر، أن المنظمة العالمية للصحة مستعدة لدعم كل الدول في مكافحة الفيروس.
وقال غيبريسوس إن الدول التي تعاني أنظمتها الصحية من الضعف عليها العمل بقوة لاحتواء انتشار المرض بين الحالات الأولية؛ ومنع تفشيه في المجتمع.