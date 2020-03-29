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كُتّاب وآراء
الصين تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
سجلت الصين 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا علاوة على خمس وفيات جديدة اليوم الأحد، في أحدث الأرقام الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية.
ومن بين الحالات المصابة الجديدة، سجلت 44 حالة لأشخاص كانوا في الآونة الأخيرة خارج البلاد، فيما سجلت حالة واحدة تم انتقالها محليا في مقاطعة هنان.
وسجلت جميع الوفيات الخمسة الجديدة في بؤرة تفشي المرض الأولى بمقاطعة هوبي، التي رفعت في الآونة الأخيرة إجراءات غلق المقاطعة الصارمة التي كانت مطبقة منذ يناير الماضي.
ومنذ تفشي الفيروس في دجنبر من العام الماضي، توفي 3300 شخص في الصين بسبب الفيروس الذي أصاب أكثر من 81 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد.