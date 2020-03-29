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زوجة رئيس وزراء كندا تعلن الشفاء من كورونا
الأحد 29 مارس 2020 - 11:55
صوفي غريغوار ترودو، زوجة رئيس الوزراء الكندي، قالت من خلال حسابها في "فيسبوك" إنها تعافت من فيروس كورونا المستجد.
وكتبت في التدوينة : "أشعر بتحسن كبير، وعلمت من طبيبي ومن الصحة العامة في أوتاوا أن كل شيء على مايرام".
وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قد أعلن في منتصف مارس الجاري أنه يخضع لعزلة ذاتية، وسيعمل من المنزل، بعد أن أظهرت النتائج المخبرية إصابة زوجته بفيروس كورونا بعد عودتها من لندن.