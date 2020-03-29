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مسؤول إيراني: وفيات فيروس كورونا بلغت 2640
الأحد 29 مارس 2020 - 12:05
قال مسؤول بوزارة الصحة في إيران، على تويتر اليوم الأحد، إن إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 2640 فيما بلغ عدد المصابين 38309 أشخاص.
وكتب علي رضا وهاب زاده، مستشار وزير الصحة الإيراني، على تويتر: "في 24 ساعة الماضية كانت هناك 123 وفاة و2901 إصابة؛ مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 38309، وتعافى 12391 شخصا من الفيروس".
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، للتلفزيون الحكومي إن "نحو 3467 من المصابين في حالة حرجة".
وأضاف: "سعيد أيضا بإعلان أن 12391 شخصا ممن أصيبوا بأنحاء البلاد تعافوا .. متوسط أعمار الذين توفوا بالمرض 69 عاما".