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استطلاع هسبريس
- مسؤول إيراني: وفيات فيروس كورونا بلغت 2640
- إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد
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كُتّاب وآراء
إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد
استيقظت إسبانيا على أسبوعها الثالث وسط إغلاق شبه كامل، اليوم الأحد، حيث اجتمعت الحكومة للموافقة على تعزيز الإجراءات؛ بينما بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا 838 حالة أثناء الليل، ليقفز الإجمالي إلى 6528.
وباتت إسبانيا في المرتبة الثانية عالميا في عدد الوفيات بعد إيطاليا، وزاد إجمالي الإصابات أيضا إلى 78797 بعدما كان 72248 في اليوم السابق.
وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز، في خطاب إلى الأمة نقله التلفزيون مساء أمس، أنه يجب على جميع العاملين غير الأساسيين البقاء في المنازل لمدة أسبوعين.
وقال إن هؤلاء سيحصلون على رواتبهم المعتادة، لكن سيتعين عليهم تعويض الساعات الضائعة لاحقا، وسيستمر الإجراء من 30 مارس الجاري حتى التاسع من أبريل المقبل.
وفي مدريد كانت الشوارع مهجورة صباح اليوم الأحد، حيث عززت الشرطة الدوريات وأوقفت الحافلات والسيارات لتتأكد من أن الركاب لديهم ما يدعوهم للخروج من منازلهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
اللهم رفع مقتك وغضبك عنا ياالله
اللهم لاتؤخذنا بما فعل السفهاء منا
اللهم خفف مانزل على جميع الشعوب في العالم
أما في المغرب يجب:
على الجميع المكوت في المنازل والخروج إلا عند الضرورة
تجنب المخالطات بين التجمعات العائلية أو الجيران أو بين الشباب
يحب القيام بالحملات التطهيرية سواء الشخصية في المنزل أو التطوعية أو حملات السلطات المحلية