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الرئيسية | خارج الحدود | إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 29 مارس 2020 - 12:20

استيقظت إسبانيا على أسبوعها الثالث وسط إغلاق شبه كامل، اليوم الأحد، حيث اجتمعت الحكومة للموافقة على تعزيز الإجراءات؛ بينما بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا 838 حالة أثناء الليل، ليقفز الإجمالي إلى 6528.

وباتت إسبانيا في المرتبة الثانية عالميا في عدد الوفيات بعد إيطاليا، وزاد إجمالي الإصابات أيضا إلى 78797 بعدما كان 72248 في اليوم السابق.

وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز، في خطاب إلى الأمة نقله التلفزيون مساء أمس، أنه يجب على جميع العاملين غير الأساسيين البقاء في المنازل لمدة أسبوعين.

وقال إن هؤلاء سيحصلون على رواتبهم المعتادة، لكن سيتعين عليهم تعويض الساعات الضائعة لاحقا، وسيستمر الإجراء من 30 مارس الجاري حتى التاسع من أبريل المقبل.

وفي مدريد كانت الشوارع مهجورة صباح اليوم الأحد، حيث عززت الشرطة الدوريات وأوقفت الحافلات والسيارات لتتأكد من أن الركاب لديهم ما يدعوهم للخروج من منازلهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - عصام الأحد 29 مارس 2020 - 12:26
انها حقا كارثة عظمى ، لطفك يا رب
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33
2 - sahrawi الأحد 29 مارس 2020 - 12:30
الله الطف بجمبع الدول اللهم ازح عنا هدا الوباء يالله
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27
3 - ابوحمزة الأحد 29 مارس 2020 - 12:39
للاسف هذا كله بسبب المبارة المشؤومة بين اطلنتا وفالنسيا في دوري الابطال
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14
4 - dokalli الأحد 29 مارس 2020 - 12:41
​لا حول ولا قوة إلا بالله , الله يفرجها على الجميع ياربي كلا واحد كيعاني بهاد الضرف ياربي تشوف من حالنه وتبعد علينه هاد الوباء
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8
5 - med الأحد 29 مارس 2020 - 12:52
إن في الأمر ريب وشك كبير لأن مايحدث من وفيات كثيرة جدا . والله أعلم .
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0
6 - mounimbelmaza الأحد 29 مارس 2020 - 12:53
اللهم رفع عنا الداء والبلاء ياالله
اللهم رفع مقتك وغضبك عنا ياالله
اللهم لاتؤخذنا بما فعل السفهاء منا
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7
7 - عبدالرحمن الأحد 29 مارس 2020 - 12:54
تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اصرف عنا البلاء انك على كل شيء قدير. الله يستر ويحفظ اخواننا المسلمين والمسلمات والبشرية جمعاء.
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9
8 - مهتم الأحد 29 مارس 2020 - 13:05
اللهم نسألك اللطف في ما جرت به المقادير
اللهم خفف مانزل على جميع الشعوب في العالم
أما في المغرب يجب:
على الجميع المكوت في المنازل والخروج إلا عند الضرورة
تجنب المخالطات بين التجمعات العائلية أو الجيران أو بين الشباب
يحب القيام بالحملات التطهيرية سواء الشخصية في المنزل أو التطوعية أو حملات السلطات المحلية
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9 - RESTEZ CHEZ VOUS الأحد 29 مارس 2020 - 13:14
NOUS SOMMES DANS UN PAYS PAUVRE..... LE REMÈDE...RESTEZ CHEZ VOUS...
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10 - متابع الأحد 29 مارس 2020 - 13:40
أغلبية الاصابات و الوفيات في إسبانيا جراء وباء كرونا يرجع إلى عامل السن و الأمراض المزمنة، فإسبانيا لديها نسبة الشيخوخة تتجاوز 40% من إجمالي السكان،فهناك 10 ملايين منهم متقاعدين على حساب الصندوق الضمان الإجتماعي ،لهذا نرى هذا الكم الهائل من الوفيات، و يضعون المريض في العناية المركزة والانعاش سوى من له فرصة في النجاة مثل قواعد الحرب.
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