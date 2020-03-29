إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

هسبريس ـ مُتابعة

استيقظت إسبانيا على أسبوعها الثالث وسط إغلاق شبه كامل، اليوم الأحد، حيث اجتمعت الحكومة للموافقة على تعزيز الإجراءات؛ بينما بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا 838 حالة أثناء الليل، ليقفز الإجمالي إلى 6528.

وباتت إسبانيا في المرتبة الثانية عالميا في عدد الوفيات بعد إيطاليا، وزاد إجمالي الإصابات أيضا إلى 78797 بعدما كان 72248 في اليوم السابق.

وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز، في خطاب إلى الأمة نقله التلفزيون مساء أمس، أنه يجب على جميع العاملين غير الأساسيين البقاء في المنازل لمدة أسبوعين.

وقال إن هؤلاء سيحصلون على رواتبهم المعتادة، لكن سيتعين عليهم تعويض الساعات الضائعة لاحقا، وسيستمر الإجراء من 30 مارس الجاري حتى التاسع من أبريل المقبل.

وفي مدريد كانت الشوارع مهجورة صباح اليوم الأحد، حيث عززت الشرطة الدوريات وأوقفت الحافلات والسيارات لتتأكد من أن الركاب لديهم ما يدعوهم للخروج من منازلهم.