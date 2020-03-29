وزيرة فرنسية: جدوى الاتحاد الأوروبي على المحك

هسبريس ـ مُتابعة

قالت وزيرة فرنسية، اليوم الأحد، إن كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع تفشي فيروس كورونا ستحدد مصداقيته وجدواه، وذلك بعدما أخفق التكتل، الأسبوع الماضي، في الاتفاق على إجراءات لتخفيف تداعيات الوباء على الاقتصاد.

وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية إميلي دو مونشالان، في تصريح لـ"راديو فرانس إنتر"، إنه "إذا كانت أوروبا مجرد سوق موحدة في أوقات الرخاء فلا مبرر لها".

وأضافت المسؤولة الحكومية الفرنسية نفسها أن "الأحزاب الشعبوية في أوروبا ستكون هي الفائز الأكبر إذا أخفق قادة الاتحاد الأوروبي في العمل معا أثناء أزمة كبرى".