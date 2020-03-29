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وزيرة فرنسية: جدوى الاتحاد الأوروبي على المحك
الأحد 29 مارس 2020 - 15:50
قالت وزيرة فرنسية، اليوم الأحد، إن كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع تفشي فيروس كورونا ستحدد مصداقيته وجدواه، وذلك بعدما أخفق التكتل، الأسبوع الماضي، في الاتفاق على إجراءات لتخفيف تداعيات الوباء على الاقتصاد.
وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية إميلي دو مونشالان، في تصريح لـ"راديو فرانس إنتر"، إنه "إذا كانت أوروبا مجرد سوق موحدة في أوقات الرخاء فلا مبرر لها".
وأضافت المسؤولة الحكومية الفرنسية نفسها أن "الأحزاب الشعبوية في أوروبا ستكون هي الفائز الأكبر إذا أخفق قادة الاتحاد الأوروبي في العمل معا أثناء أزمة كبرى".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - ريفي الأحد 29 مارس 2020 - 16:02
فرنسا لا وزن لها في الإتحاد الأوروبي، لا تحاولوا أن تسوقوا لنا نموذجا لدولة فاشلة في أروبا.
قيمة الصادرات الفرنسية في سنة واحدة هي حوالي 500 مليار دولار.
قيمة الصادرات الألمانية في سنة واحدة هي حوالي 1500 مليار دولار.
معظم دول الاتحاد الأوروبي مجرد تكملة عدد ومن بينهم فرنسا.
ماذا استفاد الاتحاد الأوروبي من فرنسا لا شيئ...
قيمة الصادرات الفرنسية في سنة واحدة هي حوالي 500 مليار دولار.
قيمة الصادرات الألمانية في سنة واحدة هي حوالي 1500 مليار دولار.
معظم دول الاتحاد الأوروبي مجرد تكملة عدد ومن بينهم فرنسا.
ماذا استفاد الاتحاد الأوروبي من فرنسا لا شيئ...
2 - علال الأحد 29 مارس 2020 - 16:04
هاذو عينهم في ألمانيا باغين يحلبوها، تنتمنى تخرج حتى هي من هذا الاتحاد.
3 - تنغيري الأحد 29 مارس 2020 - 16:08
هذا الإتحاد الذي تتحدثين عنه مجرد حبر على ورق،جل الدول الأوروبية ابانت عن معدنها الحقيقي عندما تخلت عن دول اخرى داخل الإتحاد،
الإتحاد الأوروبي سيندثر مع اختفاء هذا الڤيروس وهذاالوباء،ينطبق عليكم قول "نفسي نفسي، انا وبعدي الطوفان".
الإتحاد الأوروبي سيندثر مع اختفاء هذا الڤيروس وهذاالوباء،ينطبق عليكم قول "نفسي نفسي، انا وبعدي الطوفان".
4 - abdel الأحد 29 مارس 2020 - 16:12
نتمنى تفكك الاتحاد الأوروبي من اجل عودة العملة فرنك الفرنسية كما في السابق
الأن مند دخول العملة الأورو بداية 2000 و الجالية في محك مع الزمن
الأن مند دخول العملة الأورو بداية 2000 و الجالية في محك مع الزمن
5 - انسان الأحد 29 مارس 2020 - 16:18
حكومة كل بلد اتخذت اجراءات خاطئة لماذا سيتحمل كل الاتحاد تبعياتها
6 - متتبع دريويش الأحد 29 مارس 2020 - 16:19
فرنسا نقلت مصابين بكورونا لالمانيا كي يتلقوا العلاج.
حلل و ناقش
اهملت الحكومة الفرنسية قطاع الصحة بشكل كبير . ما وقع و يقع يوكد ما راج عند انتخاب ماكرون: ماكرون الشاب اتى به اغنياء فرنسا ليخدم مصالحهم
شيء اكيد في فرنسا سيكون هناك ما بعد كورونا . جرب الفرنسيون اليمين و اليسار و وسط اليمين. لم يبق لهم الا استيراد حكومة. و رءيس
حلل و ناقش
اهملت الحكومة الفرنسية قطاع الصحة بشكل كبير . ما وقع و يقع يوكد ما راج عند انتخاب ماكرون: ماكرون الشاب اتى به اغنياء فرنسا ليخدم مصالحهم
شيء اكيد في فرنسا سيكون هناك ما بعد كورونا . جرب الفرنسيون اليمين و اليسار و وسط اليمين. لم يبق لهم الا استيراد حكومة. و رءيس
7 - achat الأحد 29 مارس 2020 - 16:19
هذا الثكثل بنية على نية الحروب العسكرية والاقتصادية في المستقبل للارهاب دول الضعيفة ولكن تذهب الرياح بما لا تشتهي السفن من كان يظن انه سوف يتلاشى بهذه الطريقة. دوام الحال من المحال.
8 - القاءد زوريل الأحد 29 مارس 2020 - 16:24
قال الله بعد بسم الله الرحمان الرحيم تحسبهم جميعا و قلوبهم شتى صدق الله العظيم
9 - حداوي مغربي مغربي الأحد 29 مارس 2020 - 16:26
حين قررت بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي راجل اشاعات بأن إيطاليا ستجدون حدوها الأوروبيون اي المواطنون لاحظوا أن الاتحاد الأوروبي بقي محبوسا في المعاملات التجارية و البنكية و لم يستطع تحقيق ما يصبو إليه المواطن من تحسين معيشته..اكيد ان نهاية مؤسسة الاتحاد الأوروبي قريبة
10 - زواقي الأحد 29 مارس 2020 - 16:28
باختصار : ألمانيا هي وحدها الاتحاد الأوربي و الاتحاد بدون ألمانيا يساوي صفر
11 - امين الأحد 29 مارس 2020 - 16:33
هادي هي الحلقة الأخيرة الاتحاد الاوروبي.ياك قلبتو وجهكم لايطاليا.لقات الخير في روسيا والصين
12 - خالد.ف الأحد 29 مارس 2020 - 16:33
**لا عاصم اليوم من أمر الله** و الله إن الأمر ليذكرني بسفينة نوح ، العالم كله في ورطة لا يعلم عظمتها الا الخالق ! لا الإتحاد الأوروبي و لا الصين و لا أمريكا....لهم الحل لهذه الجائحة عدى تدخل رباني ! كم نحن ضعفاء أمام عظمة الخالق !العلماء لم يكتشفوا سوى القليل من الفيروسات و هذا مخلوق ضعيف دقيق من بين ملايين الأصناف من الميكروبات و الفيروسات القابعة في التربة و الحيوانات و الحشرات...
13 - إلى المعلق الاول الأحد 29 مارس 2020 - 16:36
كون ما الإمبراطورية الفرنسية البيضاء القوقازية كون راك متي غير بالسخانة و ما تلقاش الدوا .. قرا ليك على شركة Sanofi باش تعرف فرنسا لي بسبابها راك باقي حي
14 - CASA CORONA الأحد 29 مارس 2020 - 16:42
بأسهم بينهم شديد و تحسبهم جميعا و قلوبهم شتى.صدق الله العظيم....هنا يتضح التلاحم ويد في اليد في الاوقات والضروف الصعبة اروبا سوق اروبية للمصلحة المادية فقط إتضحت الانساتية واتضحت مصلحة الشعوب كان هاد خراف فقط.......
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