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الرئيسية | خارج الحدود | هولندا.. 771 وفاة و10866 إصابة بوباء كورونا

هولندا.. 771 وفاة و10866 إصابة بوباء كورونا

هولندا.. 771 وفاة و10866 إصابة بوباء كورونا
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 29 مارس 2020 - 14:30

أعلن المعهد الوطني للصحة في هولندا، اليوم الأحد، عن تسجيل 132 حالة وفاة إضافية و1104 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر المصدر ذاته أن مجموع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 771 حالة وفاة، مضيفا أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 10 آلاف و866 إصابة.

وأشار المعهد إلى أن السلطات الصحية لا تطبق الاختبارات إلا على من ظهرت عليهم أعراض شديدة، أو العاملين في القطاع الصحي، وبالتالي فإن العدد الحقيقي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح.

وحسب السلطات الصحية الهولندية فإن نتائج الإجراءات التي اتخذت خلال الشهر الجاري، مثل إغلاق المطاعم والمدارس وحظر التجمعات العامة، ستبدأ في الظهور فيما يتعلق بعدد الحالات في نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت الحكومة الهولندية، التي تنهج استراتيجية "المناعة الجماعية" في مواجهة فيروس كورونا، قد استثنت أي حجر صحي شامل، لكنها قررت إغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم.

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