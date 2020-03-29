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كُتّاب وآراء
انتحار وزير مالية ولاية ألمانية بسبب "كورونا"
انتحر يوم أمس السبت وزير مالية ولاية هيسن الألمانية توماس شيفر بسبب "قلقه البالغ" من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، وفق ما أعلن رئيس حكومة الولاية فولكر بوفيير.
وعثر أمس على جثة الوزير (54 عاما) وهو متزوج وأب لولدين قرب خط لسكك الحديد، بينما رجّحت النيابة العامة في فيسبادن فرضية أن يكون شيفر قد أقدم على الانتحار.
وفيشر يتولى منذ عشر سنوات وزارة مالية الولاية التي تضم فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا ومقر المصرف المركزي الأوروبي والمصارف الألمانية الكبرى.
وفي بيان مسجّل، قال بوفيير إن فيشر كان يعمل "ليل نهار" لمساعدة الشركات والموظفين على التكيف مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "جائحة"، مبديا "صدمته" إزاء جرى.
وأورد رئيس حكومة الولاية المقرّب من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والمنتمي إلى حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي كان شيفر عضوا فيه، "اليوم يمكننا أن نعتبر أنه كان لديه قلق بالغ".
وأوضح بوفيير الذي بدا عليه التأثر "نحتاج إلى شخص مثله في هذه الأوقات الصعبة بالتحديد".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
من هنا لقدام غادي يكتارو بحال هاد الحوادث ديال انتحار...ازمة قلبية.. وفاة مفاجئة بسبب كوروتا..
فحتى المدير العام للأمن فصلوه بسبب علاقات مشبوهة و بسبب تصرفاته.
الضغط يولد الانفجار
ما ليس لهذا الحد فنحن نتخذ الاحتياط الاحتياطات والله عز وجل له المقرر
نتخذ الاحتياطات وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا.