24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1713:3717:0419:4921:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية (5.00)

  2. تدوينة تضع مستشارا عن "البيجيدي" في السجن (5.00)

  3. مخالفو حالة الطوارئ (5.00)

  4. مصحات خاصة تدخل على الخط للتكفل المجاني بمصابي "كورونا" (5.00)

  5. هذه الإجراءات الوقائية الشيلية ضد فيروس كورونا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | انتحار وزير مالية ولاية ألمانية بسبب "كورونا"

انتحار وزير مالية ولاية ألمانية بسبب "كورونا"

انتحار وزير مالية ولاية ألمانية بسبب "كورونا"
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 29 مارس 2020 - 17:05

انتحر يوم أمس السبت وزير مالية ولاية هيسن الألمانية توماس شيفر بسبب "قلقه البالغ" من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، وفق ما أعلن رئيس حكومة الولاية فولكر بوفيير.

وعثر أمس على جثة الوزير (54 عاما) وهو متزوج وأب لولدين قرب خط لسكك الحديد، بينما رجّحت النيابة العامة في فيسبادن فرضية أن يكون شيفر قد أقدم على الانتحار.

وفيشر يتولى منذ عشر سنوات وزارة مالية الولاية التي تضم فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا ومقر المصرف المركزي الأوروبي والمصارف الألمانية الكبرى.

وفي بيان مسجّل، قال بوفيير إن فيشر كان يعمل "ليل نهار" لمساعدة الشركات والموظفين على التكيف مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "جائحة"، مبديا "صدمته" إزاء جرى.

وأورد رئيس حكومة الولاية المقرّب من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والمنتمي إلى حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي كان شيفر عضوا فيه، "اليوم يمكننا أن نعتبر أنه كان لديه قلق بالغ".

وأوضح بوفيير الذي بدا عليه التأثر "نحتاج إلى شخص مثله في هذه الأوقات الصعبة بالتحديد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مغربي الأحد 29 مارس 2020 - 17:15
يا الله على النفس و الغيرة على الوطن، فقط لو كان لحكومتنا ربع الغيرة التي في هذا الوزير لكنا بألف خير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
68
2 - من تخوم الريف الأحد 29 مارس 2020 - 17:17
إوا .. حاولوا لينا على الوزراء ديالنا فالمغريب. الله يحفظ أوصافي يمشي شي واحد فيهوم ينتحر و يخلي لبلاد بلا مسير. الله يجعل السلامة أوصافي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
63
3 - HDDOU الأحد 29 مارس 2020 - 17:17
موحاااااااالش ...
من هنا لقدام غادي يكتارو بحال هاد الحوادث ديال انتحار...ازمة قلبية.. وفاة مفاجئة بسبب كوروتا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
4 - عبدو الأحد 29 مارس 2020 - 17:26
الله ما لطف بنا في المغرب زعما غا يكون شي وزير هاز لهم لشعب بحال هاد سيد مهم بلا ما تنتحرو فان الانتحار محرم والافضل من في بطنه العجينة فل يبادر الى تدارك الموقف فكرونا اصبح وشيكا ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
5 - Soma الأحد 29 مارس 2020 - 17:29
لم يقومو بتحريات كافية حتى يقولو أنه انتحر ربما قتل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
6 - رجا في الله الأحد 29 مارس 2020 - 17:30
نعيش ايام صعبة.يجب ان نتحلى فيها بالصبر. نعمل جهدنا و نأخد احتياطاتنا من نضافة و اكل صحي و بقاء في البيت. يجب ان نتناسى الوضع .ندرس مع اطفالنا و نلاعبهم فليس لهم دنب .شخصيا بدأت اصرخ و اتعصب على اتفه الأسباب أحاول ان اعود الى الشهيوات و المسكات و لكن لا اجد رغبة ولا طاقة لدالك .انصحكم و نفسي بالتقرب من الله و عدم القنوط من رحمته .ربنا اغفر لنا والرحمنا انت مولانا وانت ارحم الراحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
7 - O.m. الأحد 29 مارس 2020 - 17:32
أنا أظن إنتحاره لا علاقة له بكورونا. إما مشكل مالي و كان يخاطر بالمال في الأسهم و ربما عليه قروض فخسر الكثير, أو مشكل سياسي بأنه كانت له علاقات سرية مع جهات غير مسموح بها في ألمانيا و تهدد النظام. لأن مؤخرا بدأت التحقيقات في الكثير من الإدارات التي تم إكتشاف نازيين بها و من بينها جهاز الشرطة و الجيش و بعض الوزارات.
فحتى المدير العام للأمن فصلوه بسبب علاقات مشبوهة و بسبب تصرفاته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
8 - واضح انه كان مخلص في عمله الأحد 29 مارس 2020 - 17:34
لاحول ولا قوة الا بالله ! مسكين هذا الرجل، واضح انه كان مهموم و مشغول ليل نهار لانقاد ما يمكن انقاده، لاكنه فقد الامل و تعرض لضغظ شديد، و عوض ان يستقيل من منصبه فضل الانتحار! في هذه الظروف الصعبة، الشيئ الوحيد الذي يمكن ان يمنع الناس من الانتحار هو تعلقهم بالله! اللهم ارحمنا، آمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
9 - احمد الاندلسي الأحد 29 مارس 2020 - 17:35
الوزير لم يستطع تحمل ان يرى الشعب في دائقة ، رغم انه و عائلته ميسوري الحال... لم يستطع تحمل رؤية فقراء الشعب يتألمون.. اما مسؤولينا نحن .. فأنا و من بعدي الطوفان .. فلو احضرو فقط واحد في المئة من امولهم في بنما و سويسرا لكان عندنا نظام صحي كباقي الشعوب و لما مات 26 بالاهمال و الجوع لا كورونا..ولوفرو الاقنعة للشعب عود القول انها ليست ضرورية......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
10 - الزغاري الأحد 29 مارس 2020 - 17:37
يا ربي السلامة اللهم الطف بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
11 - fador الأحد 29 مارس 2020 - 17:38
هذا ان دل انما يدل عن انهم اناس يشتغلون بضمير و يحملون هم كبير من المسؤولية التي يتولونها عكس وزرائنا الذين يتمتعون بأموال الشعب من دون ضمير و لا حس المسؤولية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
12 - said الأحد 29 مارس 2020 - 17:43
لاحول ولاقوة الا بالله الازمة ليس له دخل فيها مسكين تأتر وخاف من المستقبل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
13 - najat asfi الأحد 29 مارس 2020 - 17:43
انا لله وانا اليه راجعون
الضغط يولد الانفجار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - mostafa الأحد 29 مارس 2020 - 17:43
وأوضح بوفيير الذي بدا عليه التأثر "نحتاج إلى شخص مثله في هذه الأوقات الصعبة بالتحديد".
ما ليس لهذا الحد فنحن نتخذ الاحتياط الاحتياطات والله عز وجل له المقرر
نتخذ الاحتياطات وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
15 - نظرة عين الأحد 29 مارس 2020 - 17:47
اتمنى ان تمر على عائلته الصغيرة هذه الصدمة باقل ضرر .الواجب ان لا يضعف الانسان لهذه الدرجة فبالرغم من كل الضغوطات فلابد ان يقوي الانسان ايمانه بالله سبحانه وتعالى .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
16 - عمر الأحد 29 مارس 2020 - 17:53
ولاتقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.