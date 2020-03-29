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الرئيسية | خارج الحدود | إيطاليا تحصي 756 وفاة جديدة وحوالي 100 ألف إصابة بكورونا

إيطاليا تحصي 756 وفاة جديدة وحوالي 100 ألف إصابة بكورونا

إيطاليا تحصي 756 وفاة جديدة وحوالي 100 ألف إصابة بكورونا
هسبريس - متابعة
الأحد 29 مارس 2020 - 17:42

أحصت إيطاليا 756 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ظرف 24 ساعة، ليرتفع بذلك عدد الضحايا بهذا البلد منذ بدء تفشي الوباء، إلى 10 آلاف و779 حالة وفاة، وفق حصيلة جديدة نشرتها اليوم الأحد هيئة الوقاية المدنية.

وتواصل حالات العدوى في إيطاليا تباطؤها بمعدل زائد 5 في المائة اليوم الأحد وزائد 6,9 في المائة أمس السبت وبزائد 7,4 أول أمس الجمعة وزائد 8,3 بالمائة الخميس.

وذكرت الهيئة الإيطالية، خلال مؤتمر صحافي في روما، أن عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس في البلاد بلغ 97 ألف و689 إصابة، موضحة أن 3 آلاف و906 مصابين يتلقون العلاج في العناية المركزة، فيما 42 ألف و588 مصابا لا يعانون من أي أعراض هم قيد الحجر المنزلي الطوعي، ويخضع 27 ألف و386 مصابا يعانون من أعراض المرض للرعاية الطبية بالمستشفيات.

وبحسب هيئة الوقاية المدنية فإن لومبارديا تبقى الأكثر تضررا من تفشي كوفيد -19، إذ سجلت بها 6 آلاف و360 حالة وفاة، تليها إيمليا رومانيا بألف و443 وفاة وبيمونتي 684 حالة وفاة، وبالمقابل فإن حالات الإصابات الجديدة في انخفاض مستمر، خاصة في لومبارديا وفونتانا، ما يعطي بصيصا من الأمل بأن إيطاليا ستشهد قريبا الذروة. وأشارت الهيئة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء في إيطاليا بلغ 13 آلاف و30 متعافيا.

وذكرت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنه تم إلى حدود اليوم إجراء 454 ألف و30 فحصا مختبريا للكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد- 19".

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