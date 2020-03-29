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الرئيسية | خارج الحدود | "كورونا" في تركيا .. 131 وفاة و9217 إصابة

"كورونا" في تركيا .. 131 وفاة و9217 إصابة

"كورونا" في تركيا .. 131 وفاة و9217 إصابة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 29 مارس 2020 - 18:35

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأحد، أن مجموع الوفيات بسبب فيروس "كورونا" ارتفع إلى 131، والإصابات إلى 9217، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 105.

وأوضح الوزير التركي، في الإعلان اليومي عن الحالة الوبائية بالبلاد، أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة و1815 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وعن حالات التعافي من الفيروس، قال الوزير إن 105 حالات شفاء سجلت حتى اليوم، بعد تسجيل 35 حالة جديدة.

وأضاف أنه تم اليوم إجراء 9982 فحص، ليصل مجموع الفحوصات التي تم إجراؤها حتى اليوم إلى 65.446.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اسامة الأحد 29 مارس 2020 - 19:10
السيناريو الايطالي في طريقه الى تركيا .
بعدما كانت تسخر تركيا من دول الخليج و مصر في بداية الازمة و الاجراءات التي قامت بها تلك الدول لمحاصرة الفيروس و التي اعطت نتائج جيدة و ملموسة .
ها هي اليوم تجني ما حصدته من عدم القيام بالاجراءات الاحترازية و استخفاف السلطات التركية بالامر.
مشاهد مؤثرة من مستشفيات التركية اكتضاض و تكديس المرضى و كانهم قطيع من الغنم بدون اي ادنى شروط العزل الصحي .
بصراحة الضحية دائما الشعوب تركيا مثل ايطاليا فضلت قطاع السياحة على شعبها و اليوم تجني نتائج سياستها .
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3
2 - عاقل الأحد 29 مارس 2020 - 19:16
ألم يقل الأردغاني أنه سيقضي على الفيروس خلال 3 أسابيع؟
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4
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