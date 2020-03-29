"كورونا" في تركيا .. 131 وفاة و9217 إصابة

هسبريس - و.م.ع

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأحد، أن مجموع الوفيات بسبب فيروس "كورونا" ارتفع إلى 131، والإصابات إلى 9217، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 105.

وأوضح الوزير التركي، في الإعلان اليومي عن الحالة الوبائية بالبلاد، أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة و1815 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وعن حالات التعافي من الفيروس، قال الوزير إن 105 حالات شفاء سجلت حتى اليوم، بعد تسجيل 35 حالة جديدة.

وأضاف أنه تم اليوم إجراء 9982 فحص، ليصل مجموع الفحوصات التي تم إجراؤها حتى اليوم إلى 65.446.