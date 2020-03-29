فرنسا تسجل 292 وفاة إضافية بفيروس "كورونا"

هسبريس - أ.ف.ب

أحصيت 292 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في فرنسا خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في هذا البلد الى 2606، وفق ما اعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون الأحد.

وبحسب الحصيلة الجديدة، فإن 19 ألفا و354 مصابا موجودون في المستشفيات بينهم 4632 في قسم الإنعاش، في حين تمكن سبعة آلاف و132 مريضا من العودة الى منازلهم.