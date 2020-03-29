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الرئيسية | خارج الحدود | حالتا وفاة و57 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

حالتا وفاة و57 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

حالتا وفاة و57 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر
هسبريس – د.ب.أ
الأحد 29 مارس 2020 - 18:15

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين من مجموع 57 إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا المستجد ( كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 31 من مجموع 511 إصابة مؤكدة منها 220 حالة بولاية البليدة،بحسب جمال فورار، المتحدث باسم اللجنة العلمية المكلفة بمتابع تطورات وباء كورونا في تصريح للصحافة.

من جهة أخرى، أمر رئيس الوزراء، عبد العزيز جراد، الولاة بوضع خطة "خاصة" في موعد أقصاه 31 مارس الجاري، لمساعدة ومرافقة المواطنين قصد تذليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتدابير الحجر التي تم إقرارها في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بالجزائر.

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