ترامب يعترف: "كورونا" ينتشر أسرع من المتوقع

هسبريس - متابعة

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسرعة انتشار فيروس كورونا في العالم وفي الولايات المتحدة.

وبعد أن كان يهون من خطورة الوباء، قال ترامب اليوم الأحد: "فيروس كورونا ينتشر بشكل أسرع بكثير مما تصوره البعض".

واسترسل ترامب بالقول "نعمل على مساعدة كل الولايات التي تعاني من انتشار فيروس كورونا".