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ترامب يعترف: "كورونا" ينتشر أسرع من المتوقع
الأحد 29 مارس 2020 - 22:00
اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسرعة انتشار فيروس كورونا في العالم وفي الولايات المتحدة.
وبعد أن كان يهون من خطورة الوباء، قال ترامب اليوم الأحد: "فيروس كورونا ينتشر بشكل أسرع بكثير مما تصوره البعض".
واسترسل ترامب بالقول "نعمل على مساعدة كل الولايات التي تعاني من انتشار فيروس كورونا".