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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يعترف: "كورونا" ينتشر أسرع من المتوقع

ترامب يعترف: "كورونا" ينتشر أسرع من المتوقع

ترامب يعترف: "كورونا" ينتشر أسرع من المتوقع
هسبريس - متابعة
الأحد 29 مارس 2020 - 22:00

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسرعة انتشار فيروس كورونا في العالم وفي الولايات المتحدة.

وبعد أن كان يهون من خطورة الوباء، قال ترامب اليوم الأحد: "فيروس كورونا ينتشر بشكل أسرع بكثير مما تصوره البعض".

واسترسل ترامب بالقول "نعمل على مساعدة كل الولايات التي تعاني من انتشار فيروس كورونا".

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