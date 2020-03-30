فرار قادة "داعش" من سجن شمال شرق سورية

هسبريس - د.ب.أ

تمكن قادة من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من الهروب، مساء الأحد، من سجن لعناصر التنظيم في محافظة الحسكة شمال شرق سورية، خلال محاولة تمرد داخل السجن.

وقالت مصادر في محافظة الحسكة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "استطاع 4 من قادرة التنظيم الهروب من سجن الثانوية الصناعية جنوب شرق مدينة الحسكة، والذي تسيطر عليه قوات سورية الديمقراطية (قسد)، بعد حركة تمرد قام بها أكثر من ألف سجين من عناصر التنظيم".

وأكدت المصادر أن "قوات خاصة تابعة لقوات "قسد" وبدعم من طائرات التحالف الدولي، طوقت المنطقة وبدأت حملة دهم وتفتيش المنطقة للبحث عن الفارين، الذين ربما وصلوا إلى منطقة الشدادي جنوب شرق محافظة الحسكة. كما سقط قتلى وجرحى من عناصر التنظيم خلال اقتحام القوات الخاصة السجن، وشوهدت سيارات الإسعاف تتجه إلى المنطقة".

وتوجد عدة سجون في محافظة الحسكة تضم آلافا من عناصر تنظيم "داعش"، ينتمون إلى أكثر من 50 جنسية، وأكبر تلك السجون سجن غويران، وأغلب سجنائه من عناصر تنظيم "داعش"، ويخضع لسيطرة القوات الأمريكية، إضافة إلى عدد من السجون في منطقة القامشلي والمالكية مخصصة لعناصر التنظيم، الذين سلموا أنفسهم قبل عام في منطقة الباغوز شرق محافظة دير الزور شرق الحدود السورية العراقية.