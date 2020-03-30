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الرئيسية | خارج الحدود | الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
هسبريس - رويترز
الاثنين 30 مارس 2020 - 02:11

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن الصين سجلت 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد، بينها حالة عدوى محلية واحدة.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم الاثنين أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني إلى 3304 حالة وعدد الإصابات إلى 82122.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المغربية الاثنين 30 مارس 2020 - 02:23
يا ربي السلامة ....أللهم إجعل في قضائه لطف
ياك قالوا بانهم سيطروا على هذآ الوباء القاتل واحتافلوا
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0
2 - mounir الاثنين 30 مارس 2020 - 02:28
يظهر أن هذا الفيروس لن ينتهي حتى ينهي حياة البشرية جمعاء . استبشرنا خيرا لما أعلنت الصين القضاء على المرض نهائيا لكن ما كادت الصين تنتهي من احتفالها بنهاية كابوس كورونا حتى عاد الفيروس القاتل ليقول لها ها أنا قد عدت و سأبقى هنا أراد من أراد و كره من كره .
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-2
3 - عابر الاثنين 30 مارس 2020 - 02:51
المرجو الإنتباه، إصابة واحدة محلية فقط، هذا فعلا إنتصار!
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