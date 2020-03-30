الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

هسبريس - رويترز

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن الصين سجلت 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد، بينها حالة عدوى محلية واحدة.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم الاثنين أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني إلى 3304 حالة وعدد الإصابات إلى 82122.