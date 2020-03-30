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الرئيسية | خارج الحدود | "فيروس كورونا" يحصد 117 وفاة جديدة في إيران

"فيروس كورونا" يحصد 117 وفاة جديدة في إيران

"فيروس كورونا" يحصد 117 وفاة جديدة في إيران
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 30 مارس 2020 - 11:05

قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، في تصريح للتلفزيون الرسمي اليوم الاثنين، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 117 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتزايدت حصيلة الوفايات بسبب أعراض الفيروس إلى 2757 حالة؛ بينما قفز العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 41495.

ودعا المتحدث كيانوش جهانبور الإيرانيين لعدم الخروج من منازلهم، وقال: "سُجلت 117 وفاة جديدة و3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Bakr الاثنين 30 مارس 2020 - 12:22
Que dieu les protège et tout le monde
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