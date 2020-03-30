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كُتّاب وآراء
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عدد المصابين بكورونا في إسبانيا يفوق حالات الصين
الاثنين 30 مارس 2020 - 11:10
قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 85195، اليوم الاثنين، من 78797 إصابة أمس الأحد .
المعطى يجعل عدد المصابين في إسبانيا أعلى من نظيره في الصين؛ التي تظهر أحدث بيانات أن عدد الإصابات فيها وصل إلى 81470.
وأضافت الوزارة الإسبانية أن عدد وفيات كورونا في مختلف أرجاء البلاد ارتفع إلى 7340، اليوم الاثنين، بعدما سجل 6528 أمس الأحد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - اسماعيل صونة الاثنين 30 مارس 2020 - 11:34
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتجاوز عنا هذه المحنة، التي حلت ببقاع العالم مشاريقها ومغاريبها
2 - زهير الاثنين 30 مارس 2020 - 11:41
نسبة الوفيات في إسبانيا تقدر ب 8،62 في المائة. إسبانيا من البلدان القلائل التي تجاوزت المغرب في نسبة الوفيات!! في الأسبوع الأول من شهر مارس كونا كاحلسبو عدد الإصابات بالوحدات، وفي الأسبوع الثاني بالعشرات، والأسبوع الثالث والرابع بالمئات وبعد أسبوع بالآلاف!! الله يناجينا ويناجيكوم
3 - اشرف الاثنين 30 مارس 2020 - 11:45
ما يقدمه النظام الصيني من معطيات حول الفيروس يشوبه الغموض
4 - السلام عليكم الاثنين 30 مارس 2020 - 11:50
الدول الأوروبية كانت صريحة في أرقام مصابيها وموتاها ام الحزب الشيوعي الصيني فلا مصداقية له..
5 - برشلوني الاثنين 30 مارس 2020 - 11:53
رغم تزايد عدد الإصابات غير أن عدد الاصابات اليومية إنخفضت نوعا ما في الأربع أيام الأخيرة. والعدد الإصابات الإجمالي مرتغع لان إسبانيا تقوم ب 20000 تحليل يوميا. كما أنا عدد حالات شفاء وصلت ل 16000
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