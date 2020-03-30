عدد المصابين بكورونا في إسبانيا يفوق حالات الصين

هسبريس ـ مُتابعة (كاريكاتير: عماد السنوني)

قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 85195، اليوم الاثنين، من 78797 إصابة أمس الأحد .

المعطى يجعل عدد المصابين في إسبانيا أعلى من نظيره في الصين؛ التي تظهر أحدث بيانات أن عدد الإصابات فيها وصل إلى 81470.

وأضافت الوزارة الإسبانية أن عدد وفيات كورونا في مختلف أرجاء البلاد ارتفع إلى 7340، اليوم الاثنين، بعدما سجل 6528 أمس الأحد.