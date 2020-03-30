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الرئيسية | خارج الحدود | إصابة مستشارة تقود نتنياهو نحو "فحوص كورونا"

إصابة مستشارة تقود نتنياهو نحو "فحوص كورونا"

إصابة مستشارة تقود نتنياهو نحو "فحوص كورونا"
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 30 مارس 2020 - 12:20

نفى مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل عزم بنيامين نتنياهو الدخول في عزل ذاتي، وذلك بعدما تم الإعلان عن إصابة مستشارته للشؤون البرلمانية، ريفكا بالوخ، بفيروس كورونا.

وأوضح المكتب أن مسؤولي وزارة الصحة يقيمون الوضع لتحديد ما الذي يتعين القيام به في المرحلة التالية، إلا أن التوجه الأولي هو أنه لا توجد حاجة لأن يدخل رئيس الوزراء في حجر.

يبرر أصحاب وجهة النظر هذه موقفهم بالقول إن نتنياهو لم يلتق بالوخ أو يختلط بها، أو يتواجد معها في غرفة واحدة، خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أن نتنياهو يمارس منذ فترة معظم عمله من منزله، ويجري معظم المشاورات عبر تقنية الفيديو، وأضافت أنه يعتزم الخضوع لفحص فيروس كورونا مجددا، اليوم، بعدما سبق أن خضع له عدة مرات.

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