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كورونا ببلجيكا .. 168 مريضا يتماثلون للشفاء

كورونا ببلجيكا .. 168 مريضا يتماثلون للشفاء
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 30 مارس 2020 - 14:25

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم الاثنين، أن 168 مريضا بعدوى فيروس كورونا المستجد تماثلوا للشفاء، ليتمكنوا من مغادرة المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت اللجنة الفيدرالية لتتبع تطور الوباء، خلال ندوتها الصحفية اليومية، من جهة أخرى، أن 536 مريضا إضافيا أدخلوا المستشفيات، أمس الأحد، بمجموع 4524 شخصا، منهم 927 يستفيدون من التكفل في العناية المركزة.

في المقابل، أعلنت اللجنة الفيدرالية أن بلجيكا أحصت 82 حالة وفاة جديدة جراء عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للموتى إلى 513 منذ بداية تفشي الوباء.

كما أشارت اللجنة إلى تسجيل 1063 حالة عدوى جديدة بفيروس "كوفيد-19" في بلجيكا، وذلك من مجموع 11 ألفا و899 حالة مؤكدة. ومن بين هذه الحالات الجديدة، سجلت 683 حالة في المنطقة الفلامانية، و164 في والونيا، و198 في بروكسيل.

وكان مجلس الأمن القومي البلجيكي، الذي اجتمع يوم الجمعة الماضي برئاسة صوفي ويلميس، رئيسة الوزراء، قد قرر تمديد الحجر الشامل ببلجيكا إلى غاية 19 أبريل المقبل، سعيا إلى الحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

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