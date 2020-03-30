بريطانيا تسجل 159 وفاة جديدة بسبب "كورونا"

هسبريس - متابعة

أعلنت هيئة الصحة الوطنية اليوم الاثنين وفاة 159 شخصا آخرين في إنجلترا، كانت الفحوص قد أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد إلى 1284 حالة.