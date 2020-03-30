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الرئيسية | خارج الحدود | بريطانيا تسجل 159 وفاة جديدة بسبب "كورونا"

بريطانيا تسجل 159 وفاة جديدة بسبب "كورونا"

بريطانيا تسجل 159 وفاة جديدة بسبب "كورونا"
هسبريس - متابعة
الاثنين 30 مارس 2020 - 15:10

أعلنت هيئة الصحة الوطنية اليوم الاثنين وفاة 159 شخصا آخرين في إنجلترا، كانت الفحوص قد أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد إلى 1284 حالة.

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