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الرئيسية | خارج الحدود | وباء "كورونا" يودي بحياة 168 شخصا في تركيا

وباء "كورونا" يودي بحياة 168 شخصا في تركيا

وباء "كورونا" يودي بحياة 168 شخصا في تركيا
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 30 مارس 2020 - 18:29

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الاثنين، أن مجموع الوفيات بسبب فيروس "كورونا" ارتفع إلى 168، والإصابات إلى 10 آلاف و827، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 162.

وأوضح الوزير التركي، في الإعلان اليومي عن الحالة الوبائية بالبلاد، أن عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" ارتفع إلى 168 شخصا بعد تسجيل 37 حالة جديدة اليوم الإثنين.

وأضاف أنه جرى تسجيل 1610 إصابات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 10 آلاف و827 إصابة في عموم تركيا.

وذكر الوزير أنه تم القيام بـ11 ألف و535 اختبارا خلال ال 24 ساعة الماضية وتم اكتشاف 1610 إصابات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - GALA الاثنين 30 مارس 2020 - 18:59
في أغلب الدول نلاحظ أن عدد المتشافين من الوباء يساوي عدد الوفيات بسببه أما في المغرب فيساوي النصف. يعني أنه إذا أصيب ثلاثة أشخاص بالوباء فاثنان يموتان والثالث يتعافى. نسأل الله أن يشفي الجميع
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5
2 - احمد الاثنين 30 مارس 2020 - 19:27
كانت تركيا تضحك على مصر في بداية الامر
اليوم جاء تقرير من قلب القاهرة لمنظمة الصحة العالمية ان الاجراءات التي قامت بها مصر فعالة و اعطت ننغائج كبيرة . و استطاعت محاصرة الفيروس .
عند ظهور الفيروس في السعودية و بعض دول الخليج خرج الاخوان المفلسين يضحكون و يشتمون في السعودية و في الاجراءات التي قامت بها و يمجدون الاجراءات التركية . اليوم الحالة الوبائية في السعودية و دول الخليج مستقرة و الامور في نصابها للقضاء على الفيروس . بينما تركيا في طريقها لتصبح ايطاليا او اسبانيا .
الشعوب ضحية سياسة حكامها رغم ما يقال على حكام دول الخليج و مصر الا انهم برهنوا للعالم انهم في وقت ازمات يبذلون الغالي و النفيس لحماية شعوبهم على عكس كثير من الحكام سنوات من الكلام الفارغ و في الاخير اسقطوا شعوبهم في مستنقعات الوباء .
الشعب التركي مغلوب على امره ابتلاه الله بحكام يتقنون التجارة الدينية و الضحك عليهم .
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2
3 - شهيد الاثنين 30 مارس 2020 - 19:56
الى صاحب التعليق "احمد"بالله عليك هل فعلا تصدق نفسك أم انك تهذي يجب عليك مراجعة اطبيب نفسي عاجلا
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