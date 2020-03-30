وباء "كورونا" يودي بحياة 168 شخصا في تركيا

هسبريس - و.م.ع

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الاثنين، أن مجموع الوفيات بسبب فيروس "كورونا" ارتفع إلى 168، والإصابات إلى 10 آلاف و827، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 162.

وأوضح الوزير التركي، في الإعلان اليومي عن الحالة الوبائية بالبلاد، أن عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" ارتفع إلى 168 شخصا بعد تسجيل 37 حالة جديدة اليوم الإثنين.

وأضاف أنه جرى تسجيل 1610 إصابات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 10 آلاف و827 إصابة في عموم تركيا.

وذكر الوزير أنه تم القيام بـ11 ألف و535 اختبارا خلال ال 24 ساعة الماضية وتم اكتشاف 1610 إصابات.