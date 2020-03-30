24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
30/03/2020
الأيام القادمة
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:15
|13:37
|17:04
|19:50
|21:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مسابقة تحفز الأطفال والشباب في "زمن كورونا"
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين في المغرب
- حمد الله يفوز على مدربه في تحدٍّ على "إنستغرام"
- الدرهم المغربي ينخفض أمام الأورو والدولار الأمريكي
- خرْق حالة "الطوارئ الصحية" يجر 13 قاصرا إلى المحكمة بسلا
خرْق حالة "الطوارئ الصحية" يجر 13 قاصرا إلى المحكمة بسلا (5.00)
- حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" ترتفع إلى 33 حالة في المغرب - (193)
- وزارة الصحة: وفاة شخصين وحالة شفاء بين المصابين بفيروس كورونا - (115)
- علماء مغاربة يفتون بجواز دفن موتى المسلمين في بلدان الإقامة - (114)
- التحاليل المخبرية تزيد عدد المصابين بـ"فيروس كورونا" إلى 516 حالة - (107)
- المغرب يسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. الحصيلة: 479 - (103)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
وباء "كورونا" يودي بحياة 168 شخصا في تركيا
الاثنين 30 مارس 2020 - 18:29
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الاثنين، أن مجموع الوفيات بسبب فيروس "كورونا" ارتفع إلى 168، والإصابات إلى 10 آلاف و827، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 162.
وأوضح الوزير التركي، في الإعلان اليومي عن الحالة الوبائية بالبلاد، أن عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" ارتفع إلى 168 شخصا بعد تسجيل 37 حالة جديدة اليوم الإثنين.
وأضاف أنه جرى تسجيل 1610 إصابات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 10 آلاف و827 إصابة في عموم تركيا.
وذكر الوزير أنه تم القيام بـ11 ألف و535 اختبارا خلال ال 24 ساعة الماضية وتم اكتشاف 1610 إصابات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - GALA الاثنين 30 مارس 2020 - 18:59
في أغلب الدول نلاحظ أن عدد المتشافين من الوباء يساوي عدد الوفيات بسببه أما في المغرب فيساوي النصف. يعني أنه إذا أصيب ثلاثة أشخاص بالوباء فاثنان يموتان والثالث يتعافى. نسأل الله أن يشفي الجميع
2 - احمد الاثنين 30 مارس 2020 - 19:27
كانت تركيا تضحك على مصر في بداية الامر
اليوم جاء تقرير من قلب القاهرة لمنظمة الصحة العالمية ان الاجراءات التي قامت بها مصر فعالة و اعطت ننغائج كبيرة . و استطاعت محاصرة الفيروس .
عند ظهور الفيروس في السعودية و بعض دول الخليج خرج الاخوان المفلسين يضحكون و يشتمون في السعودية و في الاجراءات التي قامت بها و يمجدون الاجراءات التركية . اليوم الحالة الوبائية في السعودية و دول الخليج مستقرة و الامور في نصابها للقضاء على الفيروس . بينما تركيا في طريقها لتصبح ايطاليا او اسبانيا .
الشعوب ضحية سياسة حكامها رغم ما يقال على حكام دول الخليج و مصر الا انهم برهنوا للعالم انهم في وقت ازمات يبذلون الغالي و النفيس لحماية شعوبهم على عكس كثير من الحكام سنوات من الكلام الفارغ و في الاخير اسقطوا شعوبهم في مستنقعات الوباء .
الشعب التركي مغلوب على امره ابتلاه الله بحكام يتقنون التجارة الدينية و الضحك عليهم .
اليوم جاء تقرير من قلب القاهرة لمنظمة الصحة العالمية ان الاجراءات التي قامت بها مصر فعالة و اعطت ننغائج كبيرة . و استطاعت محاصرة الفيروس .
عند ظهور الفيروس في السعودية و بعض دول الخليج خرج الاخوان المفلسين يضحكون و يشتمون في السعودية و في الاجراءات التي قامت بها و يمجدون الاجراءات التركية . اليوم الحالة الوبائية في السعودية و دول الخليج مستقرة و الامور في نصابها للقضاء على الفيروس . بينما تركيا في طريقها لتصبح ايطاليا او اسبانيا .
الشعوب ضحية سياسة حكامها رغم ما يقال على حكام دول الخليج و مصر الا انهم برهنوا للعالم انهم في وقت ازمات يبذلون الغالي و النفيس لحماية شعوبهم على عكس كثير من الحكام سنوات من الكلام الفارغ و في الاخير اسقطوا شعوبهم في مستنقعات الوباء .
الشعب التركي مغلوب على امره ابتلاه الله بحكام يتقنون التجارة الدينية و الضحك عليهم .
3 - شهيد الاثنين 30 مارس 2020 - 19:56
الى صاحب التعليق "احمد"بالله عليك هل فعلا تصدق نفسك أم انك تهذي يجب عليك مراجعة اطبيب نفسي عاجلا
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3