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الرئيسية | خارج الحدود | وفيات "كوفيد 19" في فرنسا تتخطى 3 آلاف حالة

وفيات "كوفيد 19" في فرنسا تتخطى 3 آلاف حالة

وفيات "كوفيد 19" في فرنسا تتخطى 3 آلاف حالة
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 30 مارس 2020 - 18:47

تخطّت فرنسا اليوم الإثنين عتبة ثلاثة آلاف وفاة جراء فيروس كورونا مع تسجيل مستشفيات البلاد 3024 حالة وفاة بينها 418 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي الحصيلة اليومية الأكبر للوفيات على الأراضي الفرنسية منذ ظهور الوباء، وفق تعداد رسمي.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس الذين أدخلوا إلى المستشفيات نحو 21 ألفا (أي بزيادة 1592 مصابا منذ الأحد)، علما أن 5056 مصابا أدخلوا العناية المشددة بينهم 424 منذ الأحد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الاثنين 30 مارس 2020 - 18:56
أطن هذا الوباء لا يريد التوقف عن فتك أجساد الناس، رغم أننا في عصر التكنولوجيا فهي لا تنفع معه في الحاضر
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10
2 - samir الاثنين 30 مارس 2020 - 19:08
الزموا بيوتكم من فضلكم
reste a ta maison s,il vous plait
غمات تيكمينون عفاكن
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12
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