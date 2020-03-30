وفيات "كوفيد 19" في فرنسا تتخطى 3 آلاف حالة

هسبريس - أ.ف.ب

تخطّت فرنسا اليوم الإثنين عتبة ثلاثة آلاف وفاة جراء فيروس كورونا مع تسجيل مستشفيات البلاد 3024 حالة وفاة بينها 418 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي الحصيلة اليومية الأكبر للوفيات على الأراضي الفرنسية منذ ظهور الوباء، وفق تعداد رسمي.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس الذين أدخلوا إلى المستشفيات نحو 21 ألفا (أي بزيادة 1592 مصابا منذ الأحد)، علما أن 5056 مصابا أدخلوا العناية المشددة بينهم 424 منذ الأحد.