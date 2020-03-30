24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
30/03/2020
الأيام القادمة
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:15
|13:37
|17:04
|19:50
|21:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مسابقة تحفز الأطفال والشباب في "زمن كورونا"
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين في المغرب
- حمد الله يفوز على مدربه في تحدٍّ على "إنستغرام"
- الدرهم المغربي ينخفض أمام الأورو والدولار الأمريكي
- خرْق حالة "الطوارئ الصحية" يجر 13 قاصرا إلى المحكمة بسلا
خرْق حالة "الطوارئ الصحية" يجر 13 قاصرا إلى المحكمة بسلا (5.00)
- حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" ترتفع إلى 33 حالة في المغرب - (193)
- وزارة الصحة: وفاة شخصين وحالة شفاء بين المصابين بفيروس كورونا - (115)
- علماء مغاربة يفتون بجواز دفن موتى المسلمين في بلدان الإقامة - (114)
- التحاليل المخبرية تزيد عدد المصابين بـ"فيروس كورونا" إلى 516 حالة - (107)
- المغرب يسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. الحصيلة: 479 - (103)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
وفيات "كوفيد 19" في فرنسا تتخطى 3 آلاف حالة
الاثنين 30 مارس 2020 - 18:47
تخطّت فرنسا اليوم الإثنين عتبة ثلاثة آلاف وفاة جراء فيروس كورونا مع تسجيل مستشفيات البلاد 3024 حالة وفاة بينها 418 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي الحصيلة اليومية الأكبر للوفيات على الأراضي الفرنسية منذ ظهور الوباء، وفق تعداد رسمي.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس الذين أدخلوا إلى المستشفيات نحو 21 ألفا (أي بزيادة 1592 مصابا منذ الأحد)، علما أن 5056 مصابا أدخلوا العناية المشددة بينهم 424 منذ الأحد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مغربي الاثنين 30 مارس 2020 - 18:56
أطن هذا الوباء لا يريد التوقف عن فتك أجساد الناس، رغم أننا في عصر التكنولوجيا فهي لا تنفع معه في الحاضر
2 - samir الاثنين 30 مارس 2020 - 19:08
الزموا بيوتكم من فضلكم
reste a ta maison s,il vous plait
غمات تيكمينون عفاكن
reste a ta maison s,il vous plait
غمات تيكمينون عفاكن
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2