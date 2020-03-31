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الرئيسية | خارج الحدود | موريتانيا تُسجل أول وفاة بسبب فيروس "كورونا"

موريتانيا تُسجل أول وفاة بسبب فيروس "كورونا"

موريتانيا تُسجل أول وفاة بسبب فيروس "كورونا"
هسبريس من الداخلة
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 00:18

سجلت الجارة الجنوبية للمملكة المغربية أول وفاة في موريتانيا، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وفي هذا الصدد، قال زير الصحة الموريتاني محمد نذيرو ولد حامد، مساء الاثنين، إن الأمر يتعلق بسيدة فرنسية من أصل موريتاني، تبلغ من العمر 47 عاما، وصلت إلى البلاد يوم 16 مارس، وكانت في الحجر الصحي الاحترازي، وتوفيت فيه عند حوالي منتصف نهار الاثنين.

وأضاف ولد حامد في تصريحات للصحافة، أن "السيدة أحست مساء أمس ببعض التعب والإعياء وعاينها الأطباء وأعطوها بعض الأدوية، وعندما نقلت صباح اليوم إلى المستشفى، توفيت في الطريق إليه داخل سيارة الإسعاف".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن "السلطات الموريتانية بدأت تعقيم محل إقامتها وتتتبع المخالطين ممن التقت بهم في المطار"، مضيفا أن "الإجراءات تشمل ضمان سير جنازة السيدة وفق معايير السلامة الصحية".

يذكر أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية سجلت ست حالات إصابة بفيروس "كوفيد-19" إلى حدود الاثنين، وعرفت شفاء حالتين ووفاة واحدة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - hakim الثلاثاء 31 مارس 2020 - 01:24
6 حالات ووفاة واحدة ليست اسوا من المغرب
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