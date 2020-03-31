24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1413:3717:0419:5121:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شفاء أربع حالات مصابة بـ"كورونا" في مكناس (5.00)

  2. تجار وحرفيون ورجال دين .. "الطاعون الأسود" يحصد ثلث السكان (5.00)

  3. السرقة تضع شابة تحت الحراسة النظرية في سلا‎ (5.00)

  4. "عداد كورونا" يستمر في الارتفاع بالمغرب .. الإجمالي: 556 حالة (5.00)

  5. وباء "كورونا" يودي بحياة 168 شخصا في تركيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | "مجلس التمريض" ينشد حماية كاملة أمام كورونا

"مجلس التمريض" ينشد حماية كاملة أمام كورونا

"مجلس التمريض" ينشد حماية كاملة أمام كورونا
ستيفاني نيبهاي من جنيف*
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:55

قال رئيس مجلس التمريض الدولي إن هناك حاجة للمزيد من التجهيزات لحماية أبناء هذا القطاع الذين يعملون على خط المواجهة في جهود مكافحة فيروس كورونا.

هوارد كاتون، وهو ممرض بريطاني يتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس التمريض الدولي، أورد: "هم أبطال؛ وأعتقد أنه لا يوجد وصف آخر لما يفعلونه حاليا".

وأضاف أن معدلات الإصابة بلغت تسعة بالمئة بين العاملين بقطاع الصحة، بينما وصلت في إيطاليا 12 بالمئة وفي إسبانيا 14 بالمئة، كما حدثت وفيات بين أطقم التمريض هناك وفي إيران وإندونيسيا.

وقال كاتون لرويترز، من مقر المجلس الدولي للممرضين المطل على بحيرة جنيف، "لا شك لدينا في أن معدل الإصابات مرتبط في جانب منه بنقص تجهيزات الحماية الشخصية".

وأضاف: "هناك نقص عالمي ومن الواضح أن أطقم التمريض أكثر عرضة للخطر نظرا لاختلاطهم مع من يقومون برعايتهم".

ويمثل المجلس 130 رابطة محلية وأكثر من 20 مليون ممرض وممرضة.

ودعت منظمة الصحة العالمية مرارا الدول والمصنعين لزيادة إنتاج الأقنعة والقفازات والملابس الطبية وغيرها من أجل العاملين بقطاع الصحة المعرضين للخطر في ظل نقص حاد بهذه المواد.

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الرابطة المحلية الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:10
ليس فقط على المستوى الدولي بل على مستوى كل دولة. وعلى مستوى المراكز الجهوية والمحلية. يجب ان يكون عندنا رباط في كل تكنة مع توزيع المهام والتواصل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - Anesthésiste الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:19
في المغرب أرى إشادةً بالاطباء فقط و أنهم هما مساكن لي الصفوف الامامية مع العلم أنه فالمستشفى لي أنا خدامة فيه ...المتطوعين لرعاية مرضى كوفيد ١٩ عبارة عن ممرضين فقط و لحد الان تانشرف باللي الممرضين و الممرضات هما لي فالواجهة الامامية و لكن دّار tirage au sort وكلشي أيخدم ....دابا ماشي وقت الانانية ...دابا يجب تلبية نداء الوطن و أداء الواجب المهني ... و الله يرحم ليكوم الوالدين أ المواطنين ...عاونونا غي بالسكات وباركا ما تبقاو ضربو فينا قهرتونا ...راه أي قطاع فيه الصالح و الطالح ماتعمموش باراكا اننا بعاد على والدينا و ازواجنا و اباءنا و خدامين ف ظروف مزرية ....تايعطيوك ماسك ل 48h و عارفين باللي ما كاينينش و لكن عارفين المنظومة الصحية كيف راها دايرا و ساكتين و دايرين الواجب و ربي أعلم بكل شيء .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - شرف 58 الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:23
هذا مايجب الاستنكار به من طرف المعلقين السلبيين والدفاع على هؤلاء اللذين هم في الواجهة.يخاطرون بانفسهم من اجلنا.والواجب بل الاولوية هي حمايتهم ووضع جميع الاليات اللتي تسمح لهم باداء واجبهم في امان.البارحة رايت ان تقريبا الجميع وجه سهامه الى الحكومة والدولة .بالله عليكم ،هل سمعتم اسباني او ايتالي او امركاني يصرخ كما تصرخون! رغم ان هذه البلدان تموت فيها المءات يوميا.بل اكثر من ذلك يتركونك تموت في منزلك لانه لا يوجد مكان لك.واااااااعباد الله ! واحمدوا الله .وا عاونو السلطات نخرجوا من هاذ الكارثة.كولشي دارتوا الدولة من دعم .بالمال بالقفف وغيرها من قبيله
الله احفظكم واحفظ البشرية كلها.امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.