24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:14
|13:37
|17:04
|19:51
|21:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أزرو تنفرد بحالات "كورونا" الجديدة في جهة فاس
- هل يقرّب وباء كورونا نهاية العولمة وبداية تحقيب جديد للتاريخ؟
- شفاء أربع حالات مصابة بـ"كورونا" في مكناس
- موريتانيا تُسجل أول وفاة بسبب فيروس "كورونا"
- تجار وحرفيون ورجال دين .. "الطاعون الأسود" يحصد ثلث السكان
تجار وحرفيون ورجال دين .. "الطاعون الأسود" يحصد ثلث السكان (5.00)
"عداد كورونا" يستمر في الارتفاع بالمغرب .. الإجمالي: 556 حالة (5.00)
- حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" ترتفع إلى 33 حالة في المغرب - (200)
- وزارة الصحة: دول أوروبية تُسجل معدلات وفيات أكثر من المغرب - (118)
- هكذا تسببت رحلة بمكناس وحفلة بالبيضاء في انتشار وباء كورونا - (115)
- "التعليم عن بعد" .. مردودية هزيلة وتوجُّس من فرز "تفاوت طبقي" - (109)
- إيقاف سيدة هاجمت الجالية المغربية في "فيديو" - (104)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"مجلس التمريض" ينشد حماية كاملة أمام كورونا
قال رئيس مجلس التمريض الدولي إن هناك حاجة للمزيد من التجهيزات لحماية أبناء هذا القطاع الذين يعملون على خط المواجهة في جهود مكافحة فيروس كورونا.
هوارد كاتون، وهو ممرض بريطاني يتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس التمريض الدولي، أورد: "هم أبطال؛ وأعتقد أنه لا يوجد وصف آخر لما يفعلونه حاليا".
وأضاف أن معدلات الإصابة بلغت تسعة بالمئة بين العاملين بقطاع الصحة، بينما وصلت في إيطاليا 12 بالمئة وفي إسبانيا 14 بالمئة، كما حدثت وفيات بين أطقم التمريض هناك وفي إيران وإندونيسيا.
وقال كاتون لرويترز، من مقر المجلس الدولي للممرضين المطل على بحيرة جنيف، "لا شك لدينا في أن معدل الإصابات مرتبط في جانب منه بنقص تجهيزات الحماية الشخصية".
وأضاف: "هناك نقص عالمي ومن الواضح أن أطقم التمريض أكثر عرضة للخطر نظرا لاختلاطهم مع من يقومون برعايتهم".
ويمثل المجلس 130 رابطة محلية وأكثر من 20 مليون ممرض وممرضة.
ودعت منظمة الصحة العالمية مرارا الدول والمصنعين لزيادة إنتاج الأقنعة والقفازات والملابس الطبية وغيرها من أجل العاملين بقطاع الصحة المعرضين للخطر في ظل نقص حاد بهذه المواد.
*رويترز
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
الله احفظكم واحفظ البشرية كلها.امين