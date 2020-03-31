"مجلس التمريض" ينشد حماية كاملة أمام كورونا

ستيفاني نيبهاي من جنيف*

قال رئيس مجلس التمريض الدولي إن هناك حاجة للمزيد من التجهيزات لحماية أبناء هذا القطاع الذين يعملون على خط المواجهة في جهود مكافحة فيروس كورونا.

هوارد كاتون، وهو ممرض بريطاني يتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس التمريض الدولي، أورد: "هم أبطال؛ وأعتقد أنه لا يوجد وصف آخر لما يفعلونه حاليا".

وأضاف أن معدلات الإصابة بلغت تسعة بالمئة بين العاملين بقطاع الصحة، بينما وصلت في إيطاليا 12 بالمئة وفي إسبانيا 14 بالمئة، كما حدثت وفيات بين أطقم التمريض هناك وفي إيران وإندونيسيا.

وقال كاتون لرويترز، من مقر المجلس الدولي للممرضين المطل على بحيرة جنيف، "لا شك لدينا في أن معدل الإصابات مرتبط في جانب منه بنقص تجهيزات الحماية الشخصية".

وأضاف: "هناك نقص عالمي ومن الواضح أن أطقم التمريض أكثر عرضة للخطر نظرا لاختلاطهم مع من يقومون برعايتهم".

ويمثل المجلس 130 رابطة محلية وأكثر من 20 مليون ممرض وممرضة.

ودعت منظمة الصحة العالمية مرارا الدول والمصنعين لزيادة إنتاج الأقنعة والقفازات والملابس الطبية وغيرها من أجل العاملين بقطاع الصحة المعرضين للخطر في ظل نقص حاد بهذه المواد.