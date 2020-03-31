ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 2898 حالة في إيران

هسبريس ـ مُتابعة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم الثلاثاء، للتلفزيون الرسمي إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 2898.

وأكد المسؤول نفسه أن البلاد عرفت تسجيل 141 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما قفز عدد المصابين إلى 44606 حالة مؤكدة.

جهانبور أضاف: "اكتُشفت 3111 حالة إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ وللأسف الشديد فإن 3703 من إجمالي المصابين في حالة حرجة".