المنظمة العالمية للصحة: "معركة كورونا" طويلة

هسبريس - د.ب.أ

طالبت المنظمة العالمية للصحة دول منطقة آسيا- المحيط الهادي، اليوم الثلاثاء، بالاستعداد لمعركة طويلة ضد فيروس كورونا، وشددت على أهمية أن لا تخفف الدول من الاجراءات الاحترازية حتى في حال تراجعت حالات الإصابة بالفيروس.

تاكيشي كاساي، المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة غرب المحيط الهادي، قال: "هذا وباء لم يشهد العالم مثله من قبل، ولقد غير نظامنا وعرض حياة المواطنين للخطر بصورة غير مسبوقة".

وأضاف المتحدث نفسه: "لأكون صريحا، الوباء بعيد عن نهايته في آسيا والمحيط الهادي"، موضحا: "هذه سوف تكون معركة طويلة المدى، ولا نستطيع أن نتهاون في إجراءتنا الاحترازية".

وأوضح كاساي أن هناك نحو 50 لقاحا يجرى تجربتها، مشيرا إلى أنه يتم استخدام عدة لقاحات في تجارب سريرية بالفعل.

كما ذكر أن المنظمة تجرى تجارب لاختبار مدى سلامة وفعالية بروتوكلات العلاج، مطالبا الدول بالمشاركة في الدراسات التي يمكن أن تساعد في التوصل لنتيجة يمكن إخضاعها للتحليل.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الأبحاث تسير بسرعة فائقة فإن على الدول اتباع الأساليب المتعارف عليها، التي تتعلق بالرصد والعزل واختبار الحالات في وقت مبكر، بالإضافة إلى تطبيق تباعد اجتماعي للمساعدة في وقف أو إبطاء انتقال الفيروس في نفس الوقت.

وقال كاساي: "مازالنا لا نعرف إلى متى سوف تستمر المعركة ضد فيروس كورونا، هناك أشخاص حول العالم يعملون 24 ساعة على 7 أيام، هم يبذلون قصارى جهدهم لمكافحة الفيروس. ولكن من غير المرجح أن يختفى الفيروس الأسبوع المقبل أو حتى الشهر المقبل".