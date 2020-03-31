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الرئيسية | خارج الحدود | المنظمة العالمية للصحة: "معركة كورونا" طويلة

المنظمة العالمية للصحة: "معركة كورونا" طويلة

المنظمة العالمية للصحة: "معركة كورونا" طويلة
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:30

طالبت المنظمة العالمية للصحة دول منطقة آسيا- المحيط الهادي، اليوم الثلاثاء، بالاستعداد لمعركة طويلة ضد فيروس كورونا، وشددت على أهمية أن لا تخفف الدول من الاجراءات الاحترازية حتى في حال تراجعت حالات الإصابة بالفيروس.

تاكيشي كاساي، المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة غرب المحيط الهادي، قال: "هذا وباء لم يشهد العالم مثله من قبل، ولقد غير نظامنا وعرض حياة المواطنين للخطر بصورة غير مسبوقة".

وأضاف المتحدث نفسه: "لأكون صريحا، الوباء بعيد عن نهايته في آسيا والمحيط الهادي"، موضحا: "هذه سوف تكون معركة طويلة المدى، ولا نستطيع أن نتهاون في إجراءتنا الاحترازية".

وأوضح كاساي أن هناك نحو 50 لقاحا يجرى تجربتها، مشيرا إلى أنه يتم استخدام عدة لقاحات في تجارب سريرية بالفعل.

كما ذكر أن المنظمة تجرى تجارب لاختبار مدى سلامة وفعالية بروتوكلات العلاج، مطالبا الدول بالمشاركة في الدراسات التي يمكن أن تساعد في التوصل لنتيجة يمكن إخضاعها للتحليل.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الأبحاث تسير بسرعة فائقة فإن على الدول اتباع الأساليب المتعارف عليها، التي تتعلق بالرصد والعزل واختبار الحالات في وقت مبكر، بالإضافة إلى تطبيق تباعد اجتماعي للمساعدة في وقف أو إبطاء انتقال الفيروس في نفس الوقت.

وقال كاساي: "مازالنا لا نعرف إلى متى سوف تستمر المعركة ضد فيروس كورونا، هناك أشخاص حول العالم يعملون 24 ساعة على 7 أيام، هم يبذلون قصارى جهدهم لمكافحة الفيروس. ولكن من غير المرجح أن يختفى الفيروس الأسبوع المقبل أو حتى الشهر المقبل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مواطن غيور1/ توم و جيري الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:42
السلام عليكم
للدين يعتقدون بأنه يكفي أسبوعين لثلاثة أسابيع للقضاء على المرض، أقول لهم انظروا حولكم.
الصين بعد ما ادعت ( رغم أن أرقامها مشكوك فيها) أنها قضت على الفيروس ها هو ينتشر من جديد، إنها لعبة القط و الفأر أو توم و جيري.
السؤال الصعب الدي وجب طرحه: هل الإقتصاد الوطني يستحمل حربا ضد الفيروس طويل الأمد؟
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2 - مواطن الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:47
منضمة الصحة يجب ان تتحمل مسؤوليتها في ما آلت اليه الأمور. كان من المفروض ان تعلن عنه وباء عالميا في وقت مبكر. وكانهم لا يعلمون ان هذا الفيروس شديد و سريع الانتشار !!!
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3 - ali الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:48
ان العالم يدفع ثمن اهتمامه بالتفاهة، وانشغاله بتشجيع الغناء والكرة والحروب عوض الاهتمام بالعلم وبالطب
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15
4 - أحمد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:52
لماذا ليس هناك بحث عن دواء كورونا في بلدنا رغم وجود الجامعات وعلى طول و عرض الوطن و لماذا دائما ننتظر مختبرات فرنسا لتجد لنا الدواء ماذا ينقصنا؟
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5 - عبده/الرباط الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:54
نحن متفائلون و ايماننا بالله قوي جدا فهو على كل شيء قدير.....و لكن يجب أن يعلم الجميع بأن هذه الحالة الوبائية التي تعم الكون حاليا لم يسبق لها نظير و سوف تدخل التاريخ و من أجل ذلك من الواجب أن نأخذ الأمر بجدية و نساهم في الحد من هذا الوباء بلزوم بيوتنا و اتباع النصائح الموجهة الينا لأننا بذلك نساهم و لو بجزء بسيط في الحفاظ على انسانيتنا... حفظنا الله جميعا و حفظ كل البشر و رفع عنا هذا البلاء و عن سائر بلاد المعمور...
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6 - مستغر لله الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:59
تبقى مجرد اجتهادات ولا يعلم الغيب إلا الله هو القادر على وقف هذا الوباء بالاستغفار والتوبة..
والله رحيم بعباده وكل أمر فيه خير
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7 - adam الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:59
تحليل متشائم.الله قادر على رفع البلاء برحمته سبحانه.
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8 - مغربية وافتخر الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:00
اللهم الطف بنا يا عليم يا قدير اللهم لا شفاء إلا شفاؤك ولا رحمة إلا رحمة ولا سلامة إلا سلامتك
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