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الرئيسية | خارج الحدود | إسبانيا تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا

إسبانيا تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا

إسبانيا تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 11:15

قالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجلت 849 حالة وفاة الليلة الماضية بسبب كورونا، وهو أعلى عدد يُسجل في 24 ساعة منذ ظهور الوباء.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8189 بعدما كان 7340 أمس الاثنين، في حين ارتفع عدد الإصابات بـ"كورونا" إلى 94417 من 85195 حالة أمس.

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