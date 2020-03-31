الإصابات بكورونا تلامس 25150 حالة ببريطانيا

هسبريس - متابعة

أعلنت الحكومة البريطانية عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 25150 حالة.

وقالت هيئة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس كورونا في إنجلترا ارتفع بنسبة 29 في المئة إلى 1651 حالة مع وفاة شاب عمره 19 عاما لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية كامنة.

وأضافت أن "أعمار المرضى تراوحت بين 19 و98 عاما وكان كل المرضى تقريبا (الذين تراوحت أعمارهم بين 19 و91 عاما) مصابين بمشكلات صحية كامنة باستثناء 28 مريضا".