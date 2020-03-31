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الرئيسية | خارج الحدود | "وفيات كورونا" تصل إلى نحو 3400 في أمريكا

"وفيات كورونا" تصل إلى نحو 3400 في أمريكا

"وفيات كورونا" تصل إلى نحو 3400 في أمريكا
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:50

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3393 وفاة.

ويسعى المسؤولون الأمريكيون لبناء مئات المستشفيات المؤقتة في جميع أنحاء البلاد لاستيعاب آلاف من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا.

وقال اللفتنانت جنرال تود سيمونايت قائد سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء إن السلاح يبحث عن فنادق ومهاجع ومراكز مؤتمرات ومساحات مفتوحة كبيرة لبناء ما يصل إلى 341 مستشفى مؤقتا.

وكان سلاح المهندسين قد حول مركز مؤتمرات في نيويورك إلى مستشفى يتسع لألف سرير في غضون أسبوع.

وأضاف لمحطة (إيه.بي.سي نيوز) التلفزيونية "النطاق هائل... ندرس حاليا حوالي 341 مرفقا مختلفا في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - simo fes الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:07
قرأت صباح اليوم أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا المستجد في مصر،من أعلى نسب الشفاء في العالم،وأن السر وراء هذا الشفاء هو بروتوكول علاجي وضعه أساتذة جامعات وأطباء وزارة الصحة والقوات المسلحة المصرية.
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2 - خالد.ف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:08
لا نريد شرا لأحد و لكن تسارع العدى في أمريكا قد يعجل بإيجاد الدواء في وقت قياسي لأن هناك صفوة من علماء العالم !
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3 - يا لمريكان الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:10
الله يعاونكم راحنا عوالين عليكم تلقاو شي لقاح الله ينصركم
عنداك غي تلقاو الدوا و ما تبغيوش تبيعون لينا و تقولو لينا ياك قولتو مؤامرة و روتشيلد و الماسونية
راه غا نقارضو و دنوبنا فرقبتكم يااا لمريكان
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4 - محمد الناجي التماري الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:11
■ليهلك به عدوكم فافهموا هذا يا مسلمين !
■سبحان الله الوباء رحمة للمؤمن وعذاب الكافر !
نسأل الله أن يسلط هذا الوباء على الكفار الذين يستضعفون المسلمين ، وأن يجعله سببا للتمكين للمؤمنين في الأرض وسببا لتحكيم الشريعة الإسلامية على العالم إنه قريب مجيب .
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5 - medmod الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:13
كذلك وجب على المغرب ان يتخد نفس الاسلوب واستغلال القاعات ومراكز الاستقبال والمستشفى المغروق من زمن الا وهو مستشفى بنصميم قرب او او وافران . مع الدعاء ان يرفع الله عنا هذا الوباء وان يحد الاصابات والوفات . اللهم احفظ اامغرب والأمة الاسلامية . والعالم اجمع .
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6 - عبذو ربه الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:15
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.انه إنذار من الله عز وجل.ربنا لا تواخذنا ان نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحمنا ما لا طاقة لنا به.
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