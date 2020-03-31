"وفيات كورونا" تصل إلى نحو 3400 في أمريكا

هسبريس - متابعة

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3393 وفاة.

ويسعى المسؤولون الأمريكيون لبناء مئات المستشفيات المؤقتة في جميع أنحاء البلاد لاستيعاب آلاف من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا.

وقال اللفتنانت جنرال تود سيمونايت قائد سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء إن السلاح يبحث عن فنادق ومهاجع ومراكز مؤتمرات ومساحات مفتوحة كبيرة لبناء ما يصل إلى 341 مستشفى مؤقتا.

وكان سلاح المهندسين قد حول مركز مؤتمرات في نيويورك إلى مستشفى يتسع لألف سرير في غضون أسبوع.

وأضاف لمحطة (إيه.بي.سي نيوز) التلفزيونية "النطاق هائل... ندرس حاليا حوالي 341 مرفقا مختلفا في جميع أنحاء الولايات المتحدة".