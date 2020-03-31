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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تسجل 499 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

فرنسا تسجل 499 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

فرنسا تسجل 499 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:45

أعلن مدير عام الشؤون الصحية في فرنسا جيروم سالومون، اليوم الثلاثاء، وفاة 499 شخص بسبب فيروس كورونا المستجد في مستشفيات البلاد في الساعات الـ24 الماضية، في ارتفاع قياسي منذ بدء انتشار الوباء، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 3523 وفاة.

وبات العدد الإجمالي للأشخاص الذين دخلوا المستشفيات نحو 22800 أي بارتفاع بحوالي 1749 مصاب منذ الاثنين وبينهم عدة حالات تتطلب دخول العناية الفائقة.

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