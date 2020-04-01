روسيا تبعث مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرة روسية محملة بالمعدات الطبية غادرت إلى الولايات المتحدة.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية فإن الطائرة تحمل أقنعة ومعدات طبية، بينما أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن تتوقع وصول الطائرة اليوم.

وكان دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال، أمس الثلاثاء، إنه تم التطرق لإمكانية قيام روسيا بإرسال معدات طبية إلى الولايات المتحدة خلال اتصال هاتفي جرى بين بوتين وترامب.

كما قال بيسكوف: "روسيا والولايات المتحدة تعتزمان مواصلة النقاشات العملية حول سبل التعاون بين الجانبين لمكافحة فيروس كورونا".