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كُتّاب وآراء
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روسيا تبعث مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:50
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرة روسية محملة بالمعدات الطبية غادرت إلى الولايات المتحدة.
ووفقا لوكالة "تاس" الروسية فإن الطائرة تحمل أقنعة ومعدات طبية، بينما أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن تتوقع وصول الطائرة اليوم.
وكان دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال، أمس الثلاثاء، إنه تم التطرق لإمكانية قيام روسيا بإرسال معدات طبية إلى الولايات المتحدة خلال اتصال هاتفي جرى بين بوتين وترامب.
كما قال بيسكوف: "روسيا والولايات المتحدة تعتزمان مواصلة النقاشات العملية حول سبل التعاون بين الجانبين لمكافحة فيروس كورونا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
1 - azdin الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:56
الله اكبر أين اللتي يسمونها الدولة العظمى
2 - محمد برشلونة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:01
اذن حقا ما يقال . نهاية حقبة بسبب فيروس . امريكا اتضح انها لا شيء . و حتى اوروبا اضعف مما كنا نظن . اتضح ان تركيا احسن منها . اتمنى فقط ان ينتهي هذا البلاء لنتمكن من رؤية اهلنا والحمد لله على كل حال
3 - خالد.ف الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:03
الصين تساعد أوروبا و روسيا تساعد أمريكا ..إنها بداية نهاية الغرب !
4 - السعيدي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:05
يتضح جليا أن العلاقات الروسية الأمريكية سمن على عسل مند زمن طويل.
وتبرز لنا هاته البادرة الروسية، التمثيلية على دول العالم على أنهم دولتين عدوتين, حتى يتم بكل سهولة اقتسامهم لدول العالم في معسكرين مختلفين
وتبرز لنا هاته البادرة الروسية، التمثيلية على دول العالم على أنهم دولتين عدوتين, حتى يتم بكل سهولة اقتسامهم لدول العالم في معسكرين مختلفين
5 - امريكا المتسولة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:05
ترامب الدي كان جبارا ،اصبح شحادا ، سبحان مبدل الاحوال.
6 - وجدة وجدة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:06
سبحان الله اكبر الاعداء تصالحا اما نحن العرب الحقد والبغضاء فبدل ان نتحد لازالت كل دولة تنظر الى مصلحتها الخاصة روسيا وامريكا يساعدان العرب باخر الاسلحة فقط و خير دليل جراننا رغم كورونا مزالوا حضيينا
7 - smail الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:07
سبحان مبدل الأحوال. من كان يظن ان الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج مساعدة طبية و ممن؟
8 - العريشي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:12
طبيعي النظام الصحي شيوعي أفضل من النظام الصحي الرأس مالي والدليل القاطع الطب في كوبا من الأوائل في العالم !! هل تعلم أن 25000 طبيب كوبي يشتغلون خارج بلدهم !!!
9 - Abdeslam belkouh الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:13
La crise du corona a montré qu’on a besoin d’une réponse globale et que l’on doit oublier nos querelles politiciennes héritées de l après la 2 eme guerre mondiale. Les états unis doit renoncer à sa politique impérialiste. Il est sûr qu’après cette crise beaucoup de choses sont appelées a changer et que face à des S.
problèmes globaux il faut apporter des réponses globale
problèmes globaux il faut apporter des réponses globale
10 - kibal الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:14
هذه فقط مجاملة لیس إلا دولتان عظیمتان لا تنقص هذه منهما شيٸ المهم حنا العرب أين نحن وإلا متی سنبقی علی هذا الحال لا تضامن ولا تکافل ولا حتی نعزي بعضنا البعض تعلموا یا أمة إقرأ
11 - الحقيقة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:16
بوتين خطير.. هذا كرم ملفف بالسخرية و مفهوم "شد بلاصتك وعرف معامن نت" ههههههه
12 - Kif Laada الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:41
أودي بارگا من النفاق شحال من واحد مگرهـش ڤيزا لهـا أحال فمو دغيا گتصدقو صورة أمريگا ما هـي إلا جزء من سياستهـا ليست بالغباء اللدي تظنونه على الأقل ملايين المسلمين خدماتهـم لمستطعاتش بلدهـم الأم ديرو لهـم والأيام المقبلة سنگشف گل خبايا العالم بالله عليگم قتقولو بغيتو الحرب مع المرتزقة وحمد الله گراه الطايح أكثر من النايض على أساس گنتو غذي ضحيو بحياتگم الڤيروس باقي غذي إبين المستور
13 - kata الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:53
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله اكبر عيش نهار تسمع اخبار سبحان مبدل الاحوال
14 - mohamed tetouani الأربعاء 01 أبريل 2020 - 16:03
هذا ما يسمى في العلاقات الدولية، بزواج المتعة، وهو زواج مؤقت ليس الا، سينتهي بانتهاء الجائحة وعودة تعارض المصالح من جديد
15 - ع الجوهري الأربعاء 01 أبريل 2020 - 16:03
ترامب عيا ما يترطا واستسلم للواقع أعتقد أنه يجب أن يخجل من نفسه مستقبلا
16 - 5555 الأربعاء 01 أبريل 2020 - 16:13
هناك مقولة للانتربلوجي الفرنسي الفريد سوفي تقول :"العالم الثالث لا شئ لكنه يريد ان يكون شيئا "..وهو ينصحهم بما سماه "التقهقر نحو المستقبل "ويقصد بذلك :أن هذه الدول لن تتمكن من إحداث ثورتها الصناعية لأن البيئة لا تتحمل المزيد من التلوث. .فينصح هذه الدول بالرجوع إلى ثقافتها قبل الاستعمار وتطويرها بشكل يجعلها تساير تطور الحضارة الإنسانية لهذا العصر. ..
اقتبست هذا الموضوع لاشير لأولئك اللذين ينظرون للدول المتقدمة وهم من العالم الثالث و يعتقدون أنهم قادرون على التنظير لهذه الدول مع العلم أنهم بعيدون كل البعد عن ذلك ..شكرا هسبريس. .
اقتبست هذا الموضوع لاشير لأولئك اللذين ينظرون للدول المتقدمة وهم من العالم الثالث و يعتقدون أنهم قادرون على التنظير لهذه الدول مع العلم أنهم بعيدون كل البعد عن ذلك ..شكرا هسبريس. .
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