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"وفايات كورونا" تبلغ 864 في يوم واحد بإسبانيا
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 11:27
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 102.136 حالة إصابة، بزيادة بلغت 7719 حالة في ظرف 24 ساعة، بينما تماثل 22.647 من المصابين للشفاء التام؛ حسب ما أعلنته وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأربعاء .
وكشفت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أن عدد حالات الوفيات الجديدة بلغ 864 في ظرف 24 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9053 حالة منذ تفشي الوباء في البلاد، مقابل 8189 حالة وفاة تم تسجيلها أمس الثلاثاء.