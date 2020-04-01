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وزير بريطاني: تأثير فيروس كورونا سيكون سيئا
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:30
قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا سيزيد على الأرجح قبل أن يتحسن الوضع، لكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تبطئ انتشار المرض.
وقال جنريك لهيئة الإذاعة البريطانية: "من الجلي أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حرجين، ومن المرجح أن يتدهور الوضع فيما يتعلق بأعداد الضحايا، خلال الأيام القادمة، قبل أن يتحسن".
وأضاف المسؤول الحكومي البريطاني: "إذا التزمنا جميعا بالإجراءات فسيكون هناك ما يدفعنا للاعتقاد بأن المنحنى الخاص بالجائحة سيصبح مسطحا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Azul الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:52
Le monde entier il va payer très cher à cause de Corona l'économie mondiale il va avoir des vrais difficulté pour ce remettre debout malheureusement
2 - مغربي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:13
هناك طلبة مغاربة انهوا دراستهم الجامعية ومحاصرين مند يوم الثلاثاء 17 مارس بمطارات لندن لم يستطع طلوع الطائرة لان المغرب رفض وحلقت الطائرة فارغة الى مطار الرباط في رحلة عادية "رايان اير" وحملت مسافرين أجانب وعادت الى لندن. ابني طالب محاصر من جنسية مغربية من ضمنهم. هل السيد سفير المملكة المغربية ببريطانيا على علم بهده الماسات ؟ هل السيد الوزير بوريطة على علم بهدا الموضوع ،؟ هل الحكومة المغربية ستجد حل لهؤلاء المغاربة ؟ اسال يطرحها اب يعتبر ابنه من المفقودين رغم ما يجتاح العالم إلا أن البعثة المغربية ببريطانيا لا تتواصل مع أي مغربي . بعض الدول الأجنبية وفرت طائرات ورحلت الطلبة إلى بلدانهم والبعض وفرت لهم فنادق وقدمت لهم جميع الدعم إلا المغرب ! هل نتوجه داءما إلى عاهل البلاد ليحل أمور الحكومة مع المواطن ؟
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