وزير بريطاني: تأثير فيروس كورونا سيكون سيئا

هسبريس ـ مُتابعة

قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا سيزيد على الأرجح قبل أن يتحسن الوضع، لكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تبطئ انتشار المرض.

وقال جنريك لهيئة الإذاعة البريطانية: "من الجلي أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حرجين، ومن المرجح أن يتدهور الوضع فيما يتعلق بأعداد الضحايا، خلال الأيام القادمة، قبل أن يتحسن".

وأضاف المسؤول الحكومي البريطاني: "إذا التزمنا جميعا بالإجراءات فسيكون هناك ما يدفعنا للاعتقاد بأن المنحنى الخاص بالجائحة سيصبح مسطحا".